La Constitution interdit-elle à Trump de se présenter?

Deux éminents juristes américains, Laurence Tribe, professeur à l'Université Harvard, et Michael Luttig, un ancien juge fédéral conservateur, viennent d’écrire dans The Atlantic que la Constitution interdit à Trump de briguer de nouveau la présidence.

Selon eux, son 14e amendement, ratifié après la guerre de Sécession en 1868, protège les États-Unis contre un individu comme Donald Trump.

L'article 3 de l'amendement – la clause de disqualification – «interdit à l'ancien président d'exercer à nouveau cette fonction en raison de sa conduite le 6 janvier 2021», affirme le juge Luttig.

Cette disposition du 14e amendement a été largement utilisée pour empêcher d’anciens leaders confédérés de servir au sein du gouvernement fédéral, sans être jugés ni reconnus coupables d'aucun crime. Très peu d'entre eux ont d’ailleurs été condamnés pour rébellion contre les États-Unis. Les rares qui l’ont été ont été graciés par le président Andrew Johnson. Ancien propriétaire d’esclaves, son effigie a été retirée de la face du billet de 20 dollars en 2016.

Juristes conservateurs contre Trump

Un nombre croissant de juristes, dont plusieurs conservateurs, veulent que Trump soit exclu de la présidence, parce qu'ils pensent que ses actions illégales pour rester au pouvoir malgré sa défaite électorale de 2020 le disqualifient de servir de nouveau.

Dans un article récent, cet argument est soutenu par les constitutionnalistes William Baude et Michael Paulsen, membres de la conservatrice Federalist Society.

L’interprétation «originaliste» de Baude et Paulsen, pour démontrer qu'aucune procédure judiciaire n'est requise et que la disqualification est automatique, est celle des trois juges nommés par Trump à la Cour suprême.

On verra bien comment – ils agiront, si jamais – ils sont appelés à se prononcer sur la question.

Trump vulnérable en Géorgie

Deux professeurs de l'Université Loyola de Chicago, Joseph Ferguson et Thomas Durkin, estiment qu'en 2023, le moyen le plus réaliste de faire respecter le 14e amendement pour interdire à Trump une seconde présidence serait d'agir en Géorgie.

L'acte d'accusation contre Trump dit qu’il a tenté de manipuler et a menacé des responsables géorgiens. Et aussi qu’il a utilisé un stratagème de faux électeurs en vue de fausser la certification de l’élection. Pour Ferguson et Durkin, aucune preuve supplémentaire n'est requise. Les responsables géorgiens en ont déjà connaissance. Un procès n'est donc pas nécessaire pour établir ce qu'ils savent déjà.

Une façon pour Trump de contourner le problème serait un procès rapide et un acquittement sur tous les chefs d'accusation de Géorgie. Bonne chance! Et ça irait à l'encontre de sa stratégie de retarder toutes les poursuites contre lui jusqu'après les élections de 2024. Il sait très bien que des condamnations sont inévitables dans la plupart des cas.

Oseront-ils le faire?

Si jamais la Géorgie interdit effectivement à Trump de briguer les suffrages en vertu du 14e amendement, combien d'autres États auront le courage de la suivre? Assez pour l’empêcher de remporter les votes nécessaires au collège électoral pour revendiquer la Maison-Blanche?

Ce serait vraiment étonnant. En effet, quel juge, quel tribunal oserait initier ou entériner une telle démarche? Trump lancerait un appel à ses dévots trumpéteux pour qu’ils se portent à sa défense par tous les moyens. Troubles sociaux en perspective.

Trump a déjà défié impunément des ordonnances de tribunaux qui lui interdisaient de proférer des menaces contre juges et jurés. Il est au-dessus des lois et de la Constitution.

Des dizaines de millions d'Américains sont convaincus que le mégalomane narcissique et égocentrique, mentalement troublé, a raison envers et contre tous.