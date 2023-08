La vie est plus dure pour certains que pour d’autres

Je suis la plus jeune d’une famille de quatre dont les trois plus vieux sont des garçons. Nous avons passé notre enfance sur la terre de mon grand-père maternel dont ma mère avait hérité. Malheureusement, mon père n’était pas fait pour ça, et il l’a fait payer très cher à sa femme qui y a ruiné sa santé. Je ne m’étendrai pas sur ses autres problèmes, car ça risquerait d’être long. La terre fut vendue à la suite du décès de mon père. C’était la meilleure chose, puisqu’aucun de mes frères ne voulait prendre la relève.

Ma mère et mes frères ont continué d’habiter la région. Comme enseignante au secondaire, je suis allée vivre en ville où je me suis établie avec ma famille. Pendant plusieurs années, je ne voyais ma mère qu’une douzaine de fois par année à cause des distances à parcourir pour la visiter, et qu’avec trois enfants, ma vie était remplie.

À ma retraite après le décès de mon mari, j’ai commencé à la fréquenter plus souvent pour me rendre compte qu’elle avait été exploitée financièrement par ses garçons, qui autrement ne s’occupaient pas d’elle. Isolée dans une modeste maison pour aînés, quand on a repris un contact plus étroit, elle a vite accepté de venir me rejoindre. C’est ensemble que nous avons passé les trois dernières années de sa vie et que mes enfants ont pu connaître leur grand-mère. Si vous saviez comme je m’en veux de ne pas avoir compris plus vite la réalité de ma mère !

Anonyme repentante

Si vous preniez la chose à l’envers en vous disant que pendant les trois dernières années de sa vie, votre mère a été heureuse grâce à vous, et à cause de vous ? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une plus juste évaluation de la situation ? Chacun a sa vie à mener et il n’est pas toujours facile de mettre le doigt sur des réalités familiales difficiles à comprendre. Votre mère ne l’a pas eue facile, mais vous lui aurez permis de faire une belle sortie de vie. Soyez-en fière !