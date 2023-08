Le candidat du PQ dans Jean-Talon a flirté avec la CAQ

L’avocat Pascal Paradis, qui portera les couleurs du Parti québécois lors de l’élection partielle dans Jean-Talon, s’était magasiné un poste de ministre en flirtant avec la Coalition avenir Québec, aux dernières élections générales.

• À lire aussi: Pascal Paradis sera le candidat du PQ dans Jean-Talon

• À lire aussi: Partielle dans Jean-Talon: une mise en bouche inspirée de «Lance et compte» pour le PQ

• À lire aussi: Élection partielle: duel CAQ-PQ dans Jean-Talon

Notre Bureau parlementaire a pu confirmer les informations d’abord rapportées par La Presse, mercredi matin.

Au printemps 2022, le directeur général d’Avocats sans frontières Canada, dont la candidature sous la bannière péquiste doit être annoncée ce jeudi, avait entrepris de sérieuses démarches pour être candidat caquiste dans Charlevoix – Côte-de-Beaupré.

En plus de vouloir être ministre – une promesse que les chefs font rarement à leurs candidats – M. Paradis aurait demandé au parti de François Legault de lui fournir un pied à terre s’il faisait campagne, « des attentes qu’on ne pouvait pas combler », a raconté une source caquiste.

Courriels révélateurs

Le Journal a également obtenu copie d’un échange de courriels assez révélateur entre Me Paradis et la directrice générale de la CAQ, qui remonte à mai 2022.

« Merci Brigitte pour le temps consacré à notre rencontre d'hier. J'ai apprécié nos échanges (qui nous ont d'ailleurs fait filer au-delà de l'heure prévue!) et les réflexions, histoires et anecdotes que vous avez partagées avec moi. Au plaisir d'aborder les prochaines étapes ensemble », avait écrit l’aspirant candidat.

CAPTURE D'ÉCRAN COURTOISIE

Dans les courriels suivants, il est question d’une rencontre avec le premier ministre François Legault, dont M. Paradis tente de faciliter la tenue.

« Je viens de jeter un œil au calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. Peut-être que ça peut faciliter le rendez-vous compte tenu des déplacement de M. Legault entre Québec et Montréal: cette semaine je suis moi-même à Québec mardi et mercredi, à Montréal jeudi et vendredi. Merci et à bientôt », peut-on lire.

Un peu comme Gertrude Bourdon

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Gertrude Bourdon, ex-candidate dans Jean-Lesage (2018) et Jean-Talon (2019), qui avait suscité la controverse en se présentant avec les libéraux après avoir failli se présenter pour la CAQ.

Les médias avaient alors obtenu un échanges de textos compromettant entre Mme Bourdon et le directeur de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, dans lequel elle disait vouloir « marquer l’histoire ».

Après avoir terminé troisième dans Jean-Lesage en 2018, elle a retenté sa chance en 2019 lors d’une élection partielle dans Jean-Talon, gagnée par la caquiste Joëlle Boutin, qui a finalement démissionné le 19 juillet dernier.