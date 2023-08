Le gouvernement Trudeau rattrapé par la crise du logement

Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée.

C’est tout un 180 degrés que vient d’opérer Justin Trudeau sur la question du logement.

Au début du mois, il plaidait que le logement n’était pas vraiment une responsabilité fédérale, voilà que son gouvernement jongle à un sommet national pour juguler la crise.

Disons qu’il est un peu tard pour plaider que c’est l’affaire des provinces. C’est son propre gouvernement qui a relancé l’activisme fédéral sur le front du logement.

Ce qu’il n’avait pas prévu c’est qu’entre la COVID et l’inflation qui a suivi, une tempête parfaite allait en faire une crise nationale.

«Il faut construire plus, plus vite», martèle la vice-première ministre Chrystia Freeland.

«De l’action, de l’action, de l’action», renchérit son collègue à l’Innovation François-Philippe Champagne.

Or, les libéraux n’ont pas de plan. Mais saisissent soudainement que leurs grandes ambitions en immigration pèsent dans la balance.

Trou noir

Il faut rendre à César ce qui revient à César, contrairement aux accusations de Pierre Poilièvre, le gouvernement Trudeau se préoccupe de logement depuis longtemps!

Dès 2017, il a lancé une Stratégie nationale sur le logement. Des sommes faramineuses, 82 G$ sur 10 ans.

Or tous les experts qui se sont penchés sur les différents programmes de cette stratégie en arrivent à la même conclusion: difficile de s’y retrouver.

On appelle ça le trou noir des milliards, une maladie commune dans la bureaucratie fédérale.

Pas évident pour un gouvernement qui lutte contre l’usure du pouvoir.

Parle, parle, jase, jase

Pour construire 5,8 millions de logements d’ici 2030 tels que le recommande la SCHL, il va falloir ouvrir la machine.

D’où l’idée d’un Sommet national. En rassemblant tous les paliers de gouvernements, les libéraux auront l’air de prendre le problème à bras le corps. Mais l’idée masque surtout leur propre indécision.

Forcer la main des municipalités? Ils ont déjà un programme de 4 G$ à cet effet.

Aider les premiers acheteurs? Déjà mis en œuvre.

Que reste-t-il? Les idées ne manquent pas. Enlever la TPS sur les unités neuves et unités locatives. Revoir les règles fiscales pour faciliter les mises en chantier. Offrir du financement au rabais aux constructeurs.

Le problème, c’est que ça va coûter cher. Les coffres sont vides.

Or, plus le gouvernement Trudeau tarde à offrir un plan cohérent pour répondre à la crise du logement, plus son rêve d’accueillir 500 000 immigrants par année semble périlleux.

Les critiques se multiplient au Canada anglais.

Et les ministres sentent la pression.

Lundi le ministre de l’Habitation évoquait l’idée de limiter le nombre d’étudiants étrangers qui entrent au pays.

Mardi la vice-première ministre reconnaissait que la crédibilité de l’offre canadienne en Immigration dépend d’une solution au manque criant de logements au pays.

Le réveil aura été tardif, diront certains.

Les libéraux ont toujours misé sur l’appui massif de la population envers les nouveaux arrivants. Or ceux-ci concurrencent maintenant les Canadiens non pas pour des jobs, mais pour un toit sur leur tête.

Les libéraux n’ont pas le luxe de se tromper sur ce front.