Le PQ, lance et compte

Lundi dernier, le Parti Québécois a lancé une publicité sur les médias sociaux. C’est à voir absolument!

Certainement l’une des meilleures pubs politiques que j’ai vues dans les dernières années. Reprenant les images, la trame sonore et l’euphorie de la populaire et mythique série Lance et compte, cette publicité frappe dans le mille.

Sport et fierté nationale

J’ai toujours cru que le sport génère de grands moments de fierté nationale. La frénésie d’une nation à l’occasion de la Coupe du monde de soccer ou d’une finale olympique est grisante. Des millions de citoyens vibrent au diapason de leur équipe, vivent en parfaite synchronicité des émotions fortes liées à la victoire ou à la défaite de leur club, de leur pays.

Les années référendaires du PQ de Lévesque ou Parizeau suscitaient l’espoir d’un projet de pays; d’un idéal politique à atteindre collectivement. Elles ont été porteuses d’émotions de joie (et de profonde tristesse) qui ressemblent à ce que l’on ressent via le sport. En ramenant la frénésie des belles années du National de Québec, cette pub est un clin d’œil ingénieux à l’excitation que génère la victoire dans un aréna rempli de partisans qui célèbrent le grand soir. Le caméo qui met en scène Paul St-Pierre Plamondon acclamé par la foule donne l’image puissante du gagnant.

Chapeau à l’équipe des communications, c’est très fort.

Les espoirs dans Jean-Talon

La circonscription de Jean-Talon laissée vacante à la suite du départ de Joëlle Boutin sera âprement disputée. Normalement, le PQ n’a aucune chance de victoire. Il n’a jamais remporté ce comté. C’est une forteresse libérale tombée aux mains de la CAQ. Or, le parti se situe en première position si l’on se fie au dernier sondage Léger. Tous les espoirs sont permis.

Une victoire du PQ placerait ce dernier comme la réelle alternative à la CAQ, ce qui serait très porteur pour la formation souverainiste. La CAQ reste forte et rien n’est gagné pour les péquistes. Mais la simple évocation d’une victoire possible est déjà un gain immense pour PSPP dans sa quête de reconstruction.

Mon collègue de La joute Luc Lavoie a gagé 100$ sur la victoire du PQ. Et vous, sur qui misez-vous?