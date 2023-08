Lecture et écriture: l’école ne peut pas tout faire seule, elle a besoin des parents!

De façon générale, les personnes lisent de moins en moins, particulièrement les élèves du secondaire, ainsi que les étudiants du niveau collégial. Conséquemment, ces jeunes peinent à s’exprimer correctement, car ils n’ont pas développé suffisamment leur vocabulaire.

Les réseaux sociaux, l’utilisation presque incessante des cellulaires durant le jour, et parfois une bonne partie de la nuit, appauvrissent le langage parlé et écrit des jeunes, et les enferment dans une bulle qui les isole progressivement.

L’école doit jouer un rôle important pour corriger, ou à tout le moins, améliorer cette déplorable situation. Cependant, elle ne peut y arriver sans l’implication des parents et de la famille. Cela doit débuter à la maison: l’apprentissage du civisme et du savoir-vivre en société, apprendre à fournir des efforts au quotidien en participant à certaines tâches ménagères, inculquer le sens des responsabilités et initier les enfants à vivre et à accepter de faire face à certaines situations déplaisantes et frustrantes.

L’éducation parentale

Si l’enfant arrive à l’école en sachant qu’il ne peut pas toujours faire ce qui lui plaît, il sera mieux préparé à surmonter les nombreuses difficultés qu’il rencontrera tout au long de son parcours scolaire.

Mais il y a plus.

Les parents doivent élever leurs enfants dans un milieu stimulant sur le plan intellectuel, dans lequel plusieurs livres sont à la disposition de toute la famille. Les parents doivent mettre en place une ambiance incitant tous les membres de la famille à vivre des moments de lecture au quotidien.

Ces moments de littératie favorisent le développement de la personne. «Si vous désirez que votre enfant soit intelligent, lisez-lui des contes», disait Albert Einstein. Les parents ont un grand pouvoir sur l’acquisition de bonnes habitudes de vie de leurs enfants. Selon l’Institut de la statistique du Québec (2012), les enfants lisaient par plaisir en sixième année du primaire lorsque leurs parents leur faisaient la lecture quotidiennement vers un an et demi.

Développement du cerveau

En outre, la lecture favorise l’acquisition de nouvelles connaissances, améliore la mémoire, contribue à diminuer le stress, améliore la concentration et accroît le vocabulaire. En somme, la lecture favorise le développement du cerveau humain.

En ces temps où la santé mentale préoccupe de plus en plus de professionnels de la santé, je pense qu’il serait avantageux de sensibiliser les parents à l’importance de la lecture. Il faut encourager les enfants à lire des histoires inspirantes de personnages qui ont affronté plusieurs épreuves au cours de leur vie, et qui ont réussi malgré tout à surmonter les difficultés tout en réalisant de grandes choses. Progressivement, les jeunes développeront le goût de la lecture pour le reste de leur vie.

De plus, les parents pourraient accompagner leurs enfants dans la rédaction de contes et de récits, en utilisant un dictionnaire. Les enfants ont beaucoup d’imagination. Il serait tellement avantageux d’utiliser cette caractéristique de l’enfance afin de cultiver le goût de l’écriture.

Photo fournie par Robert Durocher

Robert Durocher, Enseignant de science retraité du secondaire, Auteur du livre Enseigner avec passion (Crescendo), Directeur du collectif de culture générale Portraits de femmes et d’hommes remarquables (JFD)