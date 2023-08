Les Alouettes visent une première depuis 2014

Et si on vous disait que la dernière fois où les Alouettes de Montréal ont remporté cinq matchs de suite, le quart-arrière n’était pas Anthony Calvillo...

Pour une première fois depuis 2014, les Alouettes pourraient donc connaître une séquence de cinq victoires en battant les Blue Bombers, jeudi soir, à Winnipeg. Le défi est toutefois énorme face aux meneurs du classement de la section Ouest, avec une fiche de 8-2, d’autant que les vaillants Moineaux (6-3) n’ont eu que quelques jours pour souffler après leur spectaculaire victoire obtenue, samedi dernier, à Ottawa.

Malgré les deux derniers gains signés par Caleb Evans, l’entraîneur-chef Jason Maas a par ailleurs décidé de miser sur le vétéran Cody Fajardo comme pivot à l’attaque pour affronter les Bombers. Celui-ci se remet d’une période d’inactivité après avoir guéri une blessure à l’épaule gauche dans les dernières semaines.

«Si j’en étais à mes premières années dans la ligue, je pense que cela m’aurait affecté, déclarait Fajardo, au terme de l’entraînement de mardi. Mais c’est comme si je revenais d’une semaine de congé... Le football reste du football quand on retourne au jeu.»

Fajardo est celui qui était le quart-arrière des Alouettes pour amorcer la présente séquence de quatre victoires, le 30 juillet, face aux Stampeders de Calgary, puis encore le 5 août contre les Tiger-Cats, à Hamilton.

Mon nom est Jonathan

Évidemment, même s’il est une pièce importante de l’attaque, le quart-arrière n’est jamais l’unique responsable des victoires. Or, il en faut habituellement un très bon pour aligner cinq gains.

Cela nous ramène donc à 2014 et à... Jonathan Crompton. C’est en effet Crompton qui était le principal quart des Alouettes lors de leur série victorieuse s’étant étalée, cette année-là, du 21 septembre au 2 novembre. On parle même d’une séquence de six gains.

Calvillo était alors à la retraite. Au cœur de la séquence, le 13 octobre 2014, les Alouettes battaient alors les Roughriders de la Saskatchewan par le pointage de 40 à 9, le même jour où le célèbre numéro 13 voyait son chandail être retiré par l’organisation.

Attention aux unités spéciales!

Une importante série de victoires en saison régulière ne garantit toutefois pas le succès lors des éliminatoires. En 2004, Crompton et les Alouettes avaient humilié les Lions de la Colombie-Britannique 50 à 17 en demi-finale de l’Est, avant de perdre 40 à 24 contre les Tiger-Cats en finale de l’Est. Les plus fervents partisans des Alouettes se souviendront des différents retours de botté de l’ennemi Brandon Banks dans ce match.

Peu importe l’identité des quarts, ce sont peut-être, après tout, les unités spéciales qui détermineront les gagnants du match entre les Alouettes et les Blue Bombers, jeudi soir. Ça arrive parfois dans la Ligue canadienne de football.

Collaros de retour

À propos des Blue Bombers, ils devraient aussi miser sur un retour au jeu au poste de quart-arrière, celui de Zach Collaros, qui avait raté le dernier match de son équipe en raison d’une blessure au cou.

Dans le camp des Alouettes, les porteurs de ballon Walter Fletcher et William Stanback, tous deux Américains, seront dans la formation. C’est dire que le club montréalais comptera logiquement un Américain en moins parmi ses receveurs de passes.