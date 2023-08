Les médicaments toujours plus chers au Canada que dans les pays comparables

Le prix des médicaments brevetés au Canada demeure le plus élevé que l’ensemble des pays auquel il se compare, confirme un nouveau rapport du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) portant sur l’année 2021.

Seuls les Américains et les Suisses paient plus cher que les Canadiens. Les États-Unis et la Suisse ont été évacués de la liste de comparaison du Canada après une réforme récente des lignes directrices du CEPMB en raison de leur niveau de prix exorbitant.

Le rapport annuel de l’organisme chargé de «protéger les Canadiens» contre les prix excessifs des médicaments brevetés a établi à 55 le nombre de médicaments approuvés par les autorités américaines, européennes et canadiennes en 2021.

Il s’agit d’un nombre record de nouveaux médicaments de cinq ans qui s’explique en partie avec l’arrivée de la COVID-19. «Les trois quarts» de ces nouveaux médicaments «sont associés à un coût de traitement élevé», indique le CEPMB.

Pas de test pour les conflits d’intérêts

La semaine dernière, l’Agence QMI rapportait que les nouveaux président et vice-président du CEPMB étaient tous deux issus de l’industrie pharmaceutique.

Le Bureau du Conseil privé, responsable du processus de nomination sur recommandation du ministère de la Santé, a indiqué que «les candidats sont soumis aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts», mais qu’aucune évaluation préliminaire des conflits d’intérêts n’a lieu au cours de la nomination.

Les personnes choisies sont «informées» de leurs «obligations» éthiques, signale le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Qui plus est, la présidence et vice-présidence sont des postes à temps partiel, et comme l’indique une porte-parole du Commissariat dans un courriel, «les activités extérieures ne sont pas interdites lorsqu’une personne est nommée à temps partiel».

Nommé à la fin janvier, le président, Thomas Digby, un avocat spécialiste en propriété intellectuelle pour l’industrie, aurait toujours des clients, selon sa biographie sur le site officiel de l’organisme fédéral.

Quant à la vice-présidente québécoise Anie Perrault, elle a travaillé pendant près de dix ans pour BIOQuébec, une association industrielle, avant de se joindre au CEPMB en août.

Une situation «anormale»

«On dirait que c’est devenu la norme alors que ça devrait être complètement anormal», proteste Marc-André Gagnon, professeur associé à l’École de politiques publiques de l’Université Carleton.

«On a un peu cette culture-là dans le secteur pharmaceutique canadien, que les conflits d’intérêts, ce n’est pas grave, tout le monde en a de toute façon», a-t-il poursuivi.

M. Gagnon estime que ces nominations signalent la mort définitive des réformes plus mordantes proposées avant la COVID-19 par le CEPBM, mais qui avaient été battues à la Cour d’appel du Québec en février 2022. Ottawa n’avait pas porté la cause en appel.

«Avec la pandémie, on dirait que le gouvernement du Canada s’est mis complètement à plat ventre devant l’industrie», a déploré M. Gagnon.

Le CEPMB proposait d’inclure la taille du marché dans l’analyse comparative des prix et de limiter la pratique des rabais confidentiels, une pratique devenue courante dans la dernière décennie qui permet aux pharmaceutiques de garder les prix de leurs médicaments brevetés secrets en échange de prix supposément avantageux.

L’industrie a vivement protesté contre la mise sur pied de ces deux volets de la réforme en plaidant qu’elle ferait beaucoup de tort au secteur des sciences de la vie au Canada.

«Le message [de ces nominations par Ottawa] est clair pour tout le monde : n’essayez plus d’aller dans cette direction-là, on va rester dans un système qui est favorable pour le secteur pharmaceutique», a déploré le professeur.

Liste des pays auxquels se compare le Canada pour ajuster le prix des nouveaux médicaments

• Allemagne

• Australie

• Belgique

• Espagne

• France

• Italie

• Japon

• Norvège

• Pays-Bas

• Royaume-Uni

• Suède