Voici la preuve que les voyous mènent à Montréal

L’arrondissement Anjou dans l’est de Montréal vient de fermer un parc public et une piscine. La raison invoquée par le maire: la ville ne peut plus assurer la sécurité et a peut-être même laissé l’espace à un gang de rue.

Je peux bien comprendre que des plaintes de parents inquiets ont mis de la pression sur les autorités municipales.

Je peux bien comprendre que les élus municipaux se disent que si quelque chose de grave devait arriver à un jeune, ce serait pire que de fermer un parc.

Je peux bien comprendre que les services policiers demandent du temps avant de démanteler un gang de rue, surtout avec les nouvelles règles qui les encadrent.

Le message!

Mais! Mais! Mais! Le symbole est absolument épouvantable. Le message envoyé aux voyous. Le message envoyé aux jeunes honnêtes.

On annonce que les voyous sont forts. On annonce que les voyous mènent le jeu. On annonce que les autorités ont peur. C’est inadmissible dans une société de droit.

Que s’est-il passé exactement dans le parc Verdelles? Selon les rapports disponibles, des sauveteurs et leurs superviseurs ont fait l’objet d’intimidation. Ils ont peur. Des méfaits ont été commis sur les biens publics, notamment le chalet. Des vandales ont circulé en voiture dans les sentiers du parc.

D’après moi, ce qu’on peut observer comme activité criminelle en surface n’est que la pointe de l’iceberg. Drogue, proxénétisme, si les gangs de rues sont vraiment sur place, ils viseront les affaires vraiment payantes.

Plutôt que d’arrêter ce carnaval des voyous et de faire appliquer les lois, les autorités choisissent de couper court à la saison de baignade (pendant ce qui semble être la plus belle semaine de l’été). Plutôt que de punir une minorité détestable, on préfère punir la majorité en la privant d’un loisir et d’un lieu de rassemblement.

Quel est donc le problème?

Le maire d’Anjou déplore le manque de policiers à Montréal. On raconte même que faute de personnel, on est parfois obligé de fermer le poste de quartier 46, celui qui couvre le territoire de ce parc.

Les policiers sont devenus prudents, frileux et lents à intervenir. Pour ne pas être accusés de profilage, pour éviter des blâmes et des enquêtes, les policiers étudient longuement une situation avant de poser un geste.

Les nouvelles règles leur imposent aussi de faire rapport de chacune de leurs interpellations. L’intervention pourra être étudiée et jugée ensuite pour assurer qu’elle est justifiée.

Clairement, au parc Verdelles, on a mis la pédale douce sur les interpellations. Tellement que les intimidateurs et la racaille ont pris le contrôle de l’endroit.

Le plus gros problème demeure le manque de courage des élus. Ils appuient trop timidement les policiers dans la lutte contre la criminalité. Puis ils ferment un parc.

Ils ont abdiqué. Le message qui en découle est navrant.

Et le gang ne risque pas de se dissoudre avec la fermeture du parc.