LNH : John Scott félicite Jonathan Bernier d’une façon bien spéciale

La retraite du gardien Jonathan Bernier confirmée lundi a incité l’ancien hockeyeur John Scott à féliciter le Québécois pour sa carrière de 14 ans dans la Ligue nationale, non sans ramener à la surface l’un de ses bons coups sur la patinoire.

Ainsi, celui qui était davantage reconnu pour ses talents pugilistiques a écrit mardi une phrase pour complimenter Bernier... tout en accompagnant le bref message d’une séquence vidéo le montrant en train de marquer un but à ses dépens.

Et le jeu en question est peu élogieux à l’égard de l’homme masqué ayant mal paru. Dans une rencontre disputée le 27 décembre 2013, Scott a profité du 200e match de sa carrière pour saisir un juteux retour de lancer concédé par son vis-à-vis des Maple Leafs de Toronto et inscrire son premier but depuis novembre 2009. Ses Sabres de Buffalo l’avaient emporté 4 à 3 en fusillade.

Congrats to Jonathan Bernier on his retirement. pic.twitter.com/vH0Im65gqB — John Scott (@johnscott_32) August 22, 2023

Aux prises avec des douleurs récurrentes à la hanche, Bernier a disputé son dernier duel dans le circuit le 3 décembre 2021.