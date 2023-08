Maxi et Super C: meilleur rapport quantité/prix cette semaine

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 24 au 30 août 2023

Dernier menu de l’été avant la rentrée (et c’est déjà commencé pour certains) !

On fait encore une fois le plein de beaux fruits et légumes d’ici pendant que c’est l’abondance. Et parlant des fruits du Québec, la saison des fraises d’automne bat déjà son plein et à 2,44 $ le panier d’un litre chez Maxi, ça vaut vraiment la peine de faire le plein. Vous l’aurez probablement constaté, mais les paniers ont rétréci cette année (on parle maintenant de 750 ml)... sauf chez Maxi et Provigo, alors on a un bon rapport quantité-prix.

Les fraises d’automne se pointent le bout du nez d’août jusqu’aux premiers gels, habituellement en octobre. Leurs plants poussent très bien malgré les journées de plus en plus fraîches et leurs fruits sont bien rouges et sucrés (et même souvent assez gros). Ces variétés automnales nous offrent la chance de profiter de ce petit trésor local encore plus longtemps et c’est toujours une bonne idée de profiter d’un bon rabais pour faire quelques réserves pour l’hiver et le printemps.

Le meilleur truc est à mon avis encore et toujours la congélation ! On lave et sèche bien les fraises, on les équeute, on les coupe (ou pas), puis on les congèle idéalement à plat sur une plaque avant de les transférer dans un sac ou un contenant à congélation. L’étape de la plaque aide à éviter qu’elles ne se transforment en un gros bloc de glace et rend leur utilisation plus facile ensuite. Pensez d’ailleurs à utiliser un tapis en silicone si vous en avez : vous vous en remercierez lorsque viendra l’étape de décoller les fruits !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Nouvelle semaine... nouveaux rabais ! Et pour être varié, ce l’est ! La vedette ? Assurément la livre de beurre à 4,44 $ chez Super C. Les spéciaux sont cycliques et reviennent assez souvent, ou se promènent d’une bannière à l’autre au fil des semaines, mais s’il y a un aliment qui déjoue les prévisions depuis un an, c’est le beurre. Profitez-en pour en conserver quelques livres au congélateur, comme ça, vous pourrez en avoir à petit prix en tout temps.

Comme d’habitude, j’ai pris la peine de vous noter les rabais en circulaire qui ont retenu mon attention :

Beurre de marque maison (454 g) à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année) Charcuteries tranchées (400 g) à 7,99 $ chez Maxi

à 7,99 $ chez Maxi Côtelettes de longe de porc avec os 1,99 $ /lb chez Maxi (meilleur prix de l’année)

1,99 $ /lb chez Maxi (meilleur prix de l’année) Côtes de dos de porc à 3,99 $/lb chez IGA

à 3,99 $/lb chez IGA Côtes de flanc de porc à 3,77 $/lb chez Super C

à 3,77 $/lb chez Super C Crevettes blanches du Pacifique crues surgelées (340 g) à 6,77 $

à 6,77 $ Crevettes nordiques cuites surgelées (400 g) à 9,99 $ chez IGA

à 9,99 $ chez IGA Crevettes sauvages d’Argentine crues surgelées (300 g) à 6,99 $ chez Provigo

à 6,99 $ chez Provigo Cubes de bœuf à ragoût à 3,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année) Cuisses de poulet avec dos à 1,99 $/lb chez Provigo

à 1,99 $/lb chez Provigo Darnes de thon surgelées (340 g) 9,99 $ chez IGA (meilleur prix de l’année)

9,99 $ chez IGA (meilleur prix de l’année) Demi-boisseau de tomates italiennes (~25 lb) à 11,99 $ chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 11,99 $ chez Provigo (meilleur prix de l’année) Demi-longe de porc désossée à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Dinde hachée extra-maigre (450 g) 4,77 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

4,77 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Filets d’aiglefin frais à 9,77 $/lb pour les membres Moi chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 9,77 $/lb pour les membres Moi chez Super C (meilleur prix de l’année) Filets de morue du Pacifique à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Filets de saumon atlantique frais 8,85 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année)

8,85 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année) Pâtes alimentaires (450 g) à 0,77 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 0,77 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Poulet haché extra-maigre (450 g) 4,77 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

4,77 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Rôti de bas de palette désossé à 4,77 $/lb chez Super C

LUNDI

CÔTELETTES DE PORC PANÉES, SALSA FRAISES ET AVOCAT

Recette tirée de Coup de pouce

photo Scott Little

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Réfrigération : 60 min

Prix par portion : 2,39 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

MARDI

BOLS-REPAS TEX-MEX

Recette tirée de Coup de pouce

photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 7 min

Prix par portion : 2,99 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf haché extra-maigre qui est en vedette cette semaine, je vous propose tout simplement d’utiliser celui-là.

MERCREDI

PÂTES AU THON PUTTANESCA

Recette tirée de Stefano Faita, Zeste

photo Bruno Petrozza

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,91 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

JEUDI

MINI QUICHES À LA GRECQUE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 30 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,37 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Il existe des croûtes à mini tartelettes du commerce. Ça pourrait être un bon raccourci si on manque de temps. Quant à la salade, puisque la sorte de concombre n’est pas indiquée, allez-y au goût, mais 9 concombres miniatures feraient sûrement l’affaire.

VENDREDI

LANIÈRES DE PORC ÉPICÉES ET SALADE CRÉMEUSE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 8 min

Prix par portion : 1,70 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

PAINS PLATS AU THON ET AUX CRUDITÉS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 20 min

Prix par portion : 2,60 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Les tomates italiennes sont la parfaite substitution pour les tomates cerises (elles sont beaucoup moins juteuses que les autres tomates). Utilisez 2 à 3 de ces dernières en remplacement.

COLLATION

MOUSSE LÉGÈRE AUX FRAISES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 10 min

Prix par portion : 0,24 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette