Météo capricieuse: douche froide pour les Grands Feux Loto-Québec

Comme bien d’autres événements, les Grands Feux Loto-Québec n’auront pas été épargnés par les caprices de dame Nature au cours de l’été 2023. Pas moins de quatre des huit représentations ont eu lieu sous l’averse, une première dans l’histoire de l’organisation.

«C’était une saison compliquée, admet le directeur général des Grands Feux, François Brunet. C’est plus difficile d’attirer du monde à faire une activité extérieure quand il pleut.»

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

Le directeur des opérations maritimes et pyrotechniques, Richard Hébert, affirmait plus tôt cette semaine qu’il n’avait «jamais vu ça en 25 ans» dans le domaine des feux d’artifice.

La soirée à thématique «Québec» du 8 août dernier a d’ailleurs dû être reportée puisque d’immenses quantités de pluie se sont abattues sur la région de Québec dans les heures précédant le début du spectacle. Il s’agissait d’une première annulation dans l’histoire des Grands Feux.

Photo Le Journal de Québec Vincent Desbiens

«On a déjà eu des interruptions ou des arrêts pendant le spectacle, mais jamais avant comme ça», avait précisé M. Hébert en entrevue avec Le Journal.

Impact sur la foule

François Brunet affirme que les foules étaient «aussi présentes qu’au cours des années précédentes», malgré les intempéries.

«Qu’il fasse beau ou pas, les gens sont au rendez-vous pour le début des feux. On a remarqué que les gens arrivaient beaucoup plus tard sur nos sites quand il a plu. C’est dommageable pour l’ambiance du spectacle musical avant et aussi pour les ventes de nourriture et de boisson dans les différents kiosques.»

À reproduire

Malgré tout, le directeur général soutient qu’il y a «plusieurs points positifs à ressortir de cette année difficile». La programmation musicale entièrement composée de groupes québécois devrait revenir l’année prochaine.

«Ça fait deux ans qu’on applique cette formule et ça marche bien. Même si on n’a pas les groupes les plus connus, ils jouent des chansons que tout le monde connaît et ça amène de l’ambiance», fait-il valoir.

Photo Andrée-Olivier Lyra

D’après M. Brunet, l’ajout d’une plus grande proportion de produits pyrotechniques écoresponsables n’a pas nui à la qualité du spectacle, bien au contraire.

«Ça crée une ambiance lumineuse plus brillante, parce que les produits verts sont plus éclatants. C’est certain qu’on va poursuivre dans notre volonté d’en ajouter de plus en plus.»