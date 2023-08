Accro au géant américain: Montréal dépense 145 fois plus que Québec sur Amazon

La Ville de Montréal a presque doublé ses achats sur Amazon en trois ans, si bien qu’elle dépense aujourd’hui l’équivalent de 1000$ chaque jour sur la plateforme du géant américain.

Dans les six premiers mois de 2023, Montréal a acheté pour plus de 182 000$ de produits sur la plateforme, révèle une analyse effectuée par notre Bureau d’enquête.

Durant toute cette période, il n’y a que deux jours, fins de semaine et jours fériés inclus, où aucun fonctionnaire n’a fait de transactions chez le géant de Seattle, soit le 3 janvier et le 4 avril.

«Ça ne me surprend absolument pas, mais ça me déçoit», lance le professeur émérite à HEC Montréal et expert du commerce de détail, Jacques Nantel.

À 1008$ par jour, il s’agit d’une augmentation considérable depuis 2020. Au cœur de la pandémie, l’administration montréalaise dépensait en moyenne 587$ par jour sur Amazon.

Ordinateurs, télévisions, caméras, jeux, équipement sportif ou équipement d’extermination, les achats sont aussi variés que nombreux.

Cette situation détonne avec celle de la Ville de Québec, qui a réduit ses achats sur Amazon à moins de 7$ par jour en moyenne en 2023. C’est 145 fois moins élevé qu’à Montréal.

Une politique avec peu d’effet

La métropole a pourtant adopté en 2021 une politique visant à prioriser les petites et moyennes entreprises locales dans ses achats. Mais cela n’a pas du tout freiné le recours à Amazon, au contraire.

Même que le mois où la Ville a le plus dépensé chez le géant du web est celui qui a suivi la mise en application de la nouvelle politique, soit en décembre 2021.

Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), juge qu’il y a là un enjeu de communication auprès des fonctionnaires.

«L’important est de développer un réflexe d’achat local d’abord. Pour l’utilisation courante, c’est facile de connaître les entreprises. Ça ne demande pas un grand effort», soutient-il.

Sans alternative

L’expert du commerce de détail Jacques Nantel estime que les habitudes de consommation des particuliers se transmettent chez les entreprises et les organismes publics.

«Mais ce qui est derrière ça, c’est l’incapacité de nos détaillants à fournir un service équivalent à Amazon», juge le professeur de HEC.

Par exemple, la Ville n’a acheté sur le Panier Bleu, alternative québécoise à Amazon, que pour 1131$ depuis que ce site est transactionnel, en octobre 2022. Sur la même période, 265 019$ ont été déboursés sur Amazon.

Selon M. Nantel, l’efficacité logistique d’Amazon est encore inégalée, ce qui rend le géant attrayant pour les organismes publics.

Ce constat n’est toutefois pas partagé par la FCEI.

«Aujourd’hui, ce n’est plus un argument. Énormément de PME ont des plateformes transactionnelles, nuance Francis Bérubé. Souvent, les livraisons peuvent se faire très rapidement.»

Avec la collaboration de Nicolas Brasseur

ACHATS SUR AMAZON PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

2020: 1792 achats – 214 894$ – 587$/jour

2021: 2406 achats – 328 333$ – 899$/jour

2022: 2840 achats – 356 075$ – 975$/jour

2023 (janvier à juin): 1721 achats – 182 567$ – 1008$/jour

Des arrondissements plus préoccupés que la mairesse

Des arrondissements reconnaissent qu’ils devraient réduire leurs achats sur Amazon, contrairement à l’équipe de Valérie Plante qui minimise l’enjeu.

«Nous trouvons également que la part d’achats allouée à Amazon croît tranquillement avec le temps et n’est pas a priori forcément alignée avec les orientations que nous mettons de l’avant», convient le directeur des services administratifs de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Glorieux.

Son équipe est déjà en train de réviser les pratiques d’achats sur Amazon notamment par la «mise en place de contrôles additionnels» et par l’ajout d’un niveau d’approbation additionnel, indique-t-il.

Même son de cloche du côté d’Outremont.

«On va réduire nos achats en ligne et nos achats sur Amazon. Mais il y a aussi des équipements qui ne se trouvent plus que là», souligne le porte-parole de l’arrondissement, Sylvain Leclerc.

Il ajoute que la direction ne souhaite «certainement pas» que les dépenses sur la plateforme américaine continuent d’augmenter.

Outremont et le Sud-Ouest sont les deux arrondissements ayant le plus dépensé sur Amazon en 2023.

Pas de problème, selon la ville-centre

Ce discours tranche avec celui du cabinet de la mairesse Valérie Plante et de la ville-centre, qui ne compte pas revoir ses pratiques.

«Les achats faits sur Amazon ne représentent qu’une infime partie du volume annuel des achats faits de gré à gré», soit 0,1%, défend le porte-parole de la Ville, Gonzalo Nuñez.

Il assure qu’Amazon n’est choisi que lorsque les fournisseurs habituels ne sont pas en mesure de livrer les biens à temps et dans les quantités désirées.

Le géant du web peut aussi être choisi si son prix est plus avantageux.

Du côté de l’équipe de la mairesse, on indique vouloir «réduire au [strict] minimum les achats sur les grandes plateformes», sans toutefois reconnaître un problème.

«[Les dépenses sur Amazon] sont principalement dues au contexte pandémique», soutient l’attachée de presse du comité exécutif, Marikym Gaudreault.

Pourtant, les achats sont plus nombreux en 2023 qu’en 2020, en plein cœur de la pandémie.

Le responsable du développement économique de l’administration Plante, Luc Rabouin, n’a pas souhaité accorder d’entrevue sur la question.

Pratiquement aucun achat sur Amazon pour la Ville de Québec

La Ville de Québec a considérablement réduit son recours à Amazon depuis 2017, en interdisant carrément à ses fonctionnaires de recourir à des plateformes de ce type.

«Les transactions sur les plateformes de marché virtuelles sont interdites depuis 2017, sauf par dérogation», explique le porte-parole Jean-Pascal Lavoie.

Une démarche bien plus contraignante que la politique d’achat responsable de Montréal, qui n’est qu’optionnelle.

Dans les six premiers mois de 2023, Québec n’a fait que dix transactions sur Amazon pour un total de 1252$.

Sur la même période, Montréal a acheté pour 182 567$. Rappelons que le budget de la Ville de Montréal est environ trois fois celui de la Ville de Québec.

Début 2020, le journal Le Soleil rapportait que l’initiative de Québec avait fait passer les dépenses sur Amazon de 59 000$ en 2017 à un maigre 3632$ en 2019.

«L’application des règles concernant l’utilisation de la carte d’achat a été resserrée, notamment en raison de la volonté d’encourager le marché local», poursuit M. Lavoie.

Au cœur de la pandémie, en 2020, le recours au géant américain a remonté à nouveau, démontrent des données obtenues par notre Bureau d’enquête.

Mais les achats ont rapidement redescendu puisque la Ville a limité «de façon plus importante les dérogations» qui sont accordées essentiellement pour des raisons de disponibilité.

DÉPENSES SUR AMAZON DE LA VILLE DE QUÉBEC

2020: 68 achats – 16 014$ – 43$/jour

2021: 53 achats – 4865$ – 13$/jour

2022: 33 achats – 4549$ – 12$/jour

2023 (janvier à juin): 10 achats – 1252$ – 7$/jour