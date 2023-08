Montréal: la circulation sera perturbée près de l’aéroport dimanche

Des fermetures complètes de nuit des autoroutes 20 et 520 seront mises en place successivement du 27 au 31 août dans le secteur de l'échangeur Dorval et de l'aéroport international Montréal-Trudeau.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé dans un communiqué que ces travaux sont nécessaires pour réaliser des interventions liées au projet de réaménagement de l'échangeur Dorval.

Le ministère demande donc à la population qui se rendra à l’aéroport de prévoir plus de temps pour se déplacer.

PHOTO FOURNIE PAR MTMD

Fermetures de nuit du 27 au 31 août

Autoroute 20 en direction est

• Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction est entre la sortie n° 56 - P.-E.- Trudeau / A-520 est / Av. Dorval et l'entrée en provenance du boulevard Bouchard, de dimanche 23 h à lundi 5 h. L'accès à l'aéroport sera maintenu. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par le chemin Herron.

Autoroute 20 en direction ouest

• Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 56-O - P.-E.- Trudeau et l'entrée en provenance du boulevard Montréal-Toronto, de lundi 23 h à mardi 5 h.L'accès à l'aéroport sera maintenu. Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par les boulevards Roméo-Vachon Nord et Albert-de-Niverville, l'avenue Cardinal et le boulevard McMillan.

Autoroute 520 en direction est

• Fermeture complète de l'autoroute 520 en direction est entre la sortie n° 1-E - Av. Cardinal et l'entrée en provenance de l'aéroport, de mardi 21 h à mercredi 5 h. La sortie menant à l'aéroport sera fermée par défaut. Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par l'avenue Michel-Jasmin.

Autoroute 520 en direction ouest

• Fermeture complète de l'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie n° 1-E - Av. Cardinal et l'entrée en provenance de l'aéroport, de mercredi 22 h à jeudi 6 h 30. La sortie menant à l'aéroport sera fermée par défaut. Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par le chemin de la Côte-de-Liesse et le boulevard McMillan.