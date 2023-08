Pincé à 175 km/h alors qu’il tentait de... respecter l’horaire de son bracelet électronique

Un Français de 26 ans dans l’attente de son procès qui craignait de briser ses conditions strictes aurait été pincé à faire de la vitesse en roulant à 175 km/h alors qu’il tentait de retourner chez lui à temps... pour respecter l’horaire de son bracelet électronique.

Dimanche, les gendarmes de Seine-et-Marne auraient intercepté un conducteur de 26 ans qui filait à vive allure, à 175 km/h dans une zone de 110, alors qu’il tentait de regagner son domicile le plus vite possible, a rapporté Actu.fr lundi.

Or, non seulement le conducteur roulait avec un permis probatoire en poche et sans assurance, il portait également sur lui un bracelet électronique le forçant à suivre un horaire à domicile bien précis, sous peine de faire l’objet d’un mandat d’arrestation.

C’est par ailleurs parce qu’il craignait d'être en retard qu’il aurait appuyé sur le champignon, aurait-il indiqué aux agents selon le média français.

L’homme de 26 ans se serait ainsi fait retirer son permis et remorquer sa voiture, mais il n’est pas précisé s’il s’était fait passer les menottes au passage.