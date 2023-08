Plus de 500 poursuites pour abus sexuels: un archidiocèse se déclare en faillite

L’archidiocèse de San Francisco a décidé de se placer sous la protection de la Loi sur les faillites, au moment où il fait face à plus de 500 poursuites pour abus sexuels sur des enfants.

«La triste réalité est que l'archidiocèse n'a ni les moyens financiers ni la capacité pratique d'engager des poursuites individuelles pour tous ces abus», a déclaré par communiqué l'archevêque Salvatore Cordileone.

«C'est pourquoi, après mûre réflexion, il a conclu que la procédure de faillite était la meilleure solution pour offrir une compensation juste et équitable aux survivants innocents qui ont été lésés», a-t-il ajouté.

Les paroisses, les écoles, les cimetières et les organisations connexes ne seront pas touchés par cette faillite.

De son côté, le Réseau des survivants d’abus commis par des prêtres se montre sceptique face à cette décision.

«Nous doutons sérieusement que l'archidiocèse de San Francisco n'ait pas les moyens de régler ces poursuites», a-t-il indiqué. «Nous trouvons inquiétant que l'archevêque Cordileone ait prétendu qu'il s'agissait de la "meilleure façon" de régler les poursuites des victimes».

«L'écrasante majorité des plus de 500 demandes découlent d'allégations d'abus sexuels survenus il y a 30 ans ou plus, impliquant des prêtres qui ne sont plus actifs dans le ministère ou qui sont décédés», a souligné l’archevêque.

Cette faillite survient juste après celle du diocèse catholique d’Oakland, aussi dans la baie de San Francisco, qui a reçu plus de 300 plaintes d’abus sexuels.