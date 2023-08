Pour une 18e année consécutive: Louis-José Houde de retour à la barre du Gala de l’ADISQ

Louis-José Houde pilotera le Gala de l’ADISQ pour une 18e année consécutive le 5 novembre prochain.

L’humoriste et animateur sera précédé par Sarahmée et Claudine Prévost, qui seront respectivement à la barre du Premier Gala et du Gala de l’industrie. Dans le cas de Claudine Prévost, ce sera aussi une 18e année à l’animation.

PHOTO DE OUMAYMA B. TANFOUS FOURNIE PAR L'ADISQ

Le 45e Gala de l’ADISQ sera présenté en direct sur ICI Télé à compter de 20 h, retransmis depuis la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. On connaîtra les nommés le 20 septembre prochain.

«J’ai le plaisir de vous annoncer que j’assurerai l’animation du 45e Gala de l’ADISQ. Est-ce ma passion pour la musique, ou le fait que je tente en vain d'intégrer le Boogie Wonder Band qui me pousse à revenir? Qui sait? Il s’agira de ma 18e édition à la barre du Gala, j’atteins donc la majorité en animation et je pourrai donc enfin boire de la bière en coulisses et aller à la prison des adultes si je fais un mauvais coup. Je ne vous promets aucun changement de costume lors de ma prestation, mais des blagues amusantes et bien aiguisées. Je suis d’ailleurs déjà au travail, et me demande si tout ça sera toujours pertinent en novembre, pour finalement tout réécrire en octobre. À chacun sa vie. Bien hâte de vous retrouver», a indiqué mercredi Louis-José Houde dans un communiqué.

Le Premier Gala sera diffusé par Télé-Québec le 1er novembre, dès 20 h, et en rappel le 5 novembre, à 18 h. Quant à lui, le Gala de l’industrie se tiendra au Piano Nobile de la Place des Arts le 1er novembre, dès 16 h.