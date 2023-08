Rodriguez surclasse Guerrero fils

La recrue par excellence de l’an dernier, Julio Rodríguez, des Mariners de Seattle, est dominante depuis le Match des étoiles. La formation des Mariners avait une fiche 45-44 lors de la pause de la Classique des étoiles.

Cependant, depuis la pause, Rodriguez frappe pour une moyenne au bâton de ,347, avec huit circuits, 12 doubles, 30 points produits et un OPS de 0,986. La semaine dernière, Julio a atteint un moment historique dans le baseball. Il a battu le record des ligues majeures du plus grand nombre de coups sûrs en quatre matchs, avec 17.

Les performances de Julio ont permis à Seattle de devancer les Jays dans la course à une participation aux séries d’après-saison.

Vladimir fils a été couronné le champion du concours de coups de circuit lors du Match des étoiles disputé à Seattle. Toutefois, les trente derniers jours de Vladimir Guerrero fils ont été très difficiles pour lui. Il a maintenu une faible moyenne au bâton de ,234, avec seulement deux circuits, 10 points produits et trois doubles. La bonne nouvelle, la formation canadienne, comparativement aux autres équipes, n’a pas connu une longue séquence de victoires. Cependant, pour connaître une telle séquence, les Jays ont besoin du réveil de Vladimir fils au bâton.

Coup de balai chez les Yankees ?

Supposément, la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. Le propriétaire des Yankees Hal Steinbrenner est le fils du légendaire George Steinbrenner, surnommé le « Boss », qui a connu du succès à la tête de l’équipe du Bronx.

Mais de quel « arbre » parlons-nous ? De celui des années 1980, la seule décennie où les Yankees n’ont pas remporté une Série mondiale, ou les années où les Yankees remportaient des Séries mondiales sous le règne de George.

Sous la gestion du Boss de 1973 à 1990, 19 gérants se sont succédé, dont Billy Martin, qui a été congédié et engagé en cinq occasions. Cinq présidents d’équipe, 15 entraîneurs des lanceurs et 11 directeurs-gérants sont aussi passés.

Le fils, Hal Steinbrenner, doit-il suivre l’impatience de son père et congédier l’actuel directeur-gérant des Yankees, Brian Cashman, qui a d’ailleurs été engagé par le « Boss » ? Pas immédiatement.

Cependant, il aurait dû procéder aux congédiements du directeur-gérant, Brian Cashman, et du gérant, Aaron Boone, après que les Yankees ont été balayés par les Astros lors des séries d’après-saison de l’an dernier.

Nommer un adjoint au directeur-gérant ou un adjoint à Boone, pour diriger les Yankees ? Avec cinq semaines à jouer, cela ne vaut pas la peine. Les Yankees ne sont pas une organisation de rénovation, ils veulent gagner à tout prix et pour débuter, Hal Steinbrenner doit tenir une conférence de presse le lendemain du dernier match pour annoncer leurs congédiements.

Les autres équipes suivent-elles la tempête au sein de l’organisation des Yankees et des changements qu’ils désirent effectuer ? Curieusement, les Nationals de Washington ont prolongé les contrats du directeur général Mike Rizzo et du gérant, Dave Martinez, l’ancien voltigeur des Expos, même si les Nationals ne connaissent pas beaucoup de succès.

Est-ce possible que celui qui a guidé les Red Sox et les Cubs à un titre de la Série mondiale soit engagé ?

Le retour de Theo Epstein, c’est le sujet d’une prochaine chronique.

Championnats canadiens U15 à Laval

Baseball Québec et le comité organisateur de la Coupe Ray-Carter 2023, présentée par Laval 440 Chevrolet et Maerix, tiennent l’événement de la Coupe Ray-Carter à Laval à compter de demain, et ce, jusqu’à dimanche. Parmi les 11 formations U15 du Canada qui prendront part à la compétition, deux sont du Québec, soit l’équipe provinciale ainsi que l’équipe hôte, le 3L de la Rive-Nord 15U AAA.