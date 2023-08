Rumer, la fille de Bruce Willis, révèle qu'une faute de frappe est à l'origine du prénom de son bébé

Rumer Willis a révélé que le prénom de sa fille, Louetta, vient d'une faute de frappe.

Lors d'une interview accordée à People et publiée mardi (22 août 23), l'actrice de Once Upon A Time... in Hollywood a avoué qu'elle et son petit ami Derek Richard Thomas ont trouvé le prénom de leur bébé à la suite d'une faute de frappe.

« Nous pensions au prénom Loretta, et c'était une faute de frappe. Son père et moi étions en train d'échanger des textos, et il a oublié le "R", ce qui a donné Louetta. J'ai répondu «Oh, j'adore!» C'est comme une de ces interventions divines et on l'a trouvé assez tôt dans ma grossesse. »

Instagram / Rumer Willis

Bien que la comédienne soit « tombée amoureuse » du prénom, elle s'est inquiétée de savoir s'il conviendrait à son bébé.

« Ce dont j'avais peur, c'est que j'adorais ce prénom mais je me demandais si c'était un bon choix. Et si, après la naissance, le prénom ne lui correspond pas? », explique Rumer Willis.

Se félicitant de la « polyvalence » du prénom, elle a expliqué : « Je suis tombée amoureuse de ce prénom si tôt que j'ai craint qu'il ne fonctionne pas. Mais si elle ne se sent pas l'âme d'une Louetta, elle peut le raccourcir pour Lou ou Etta. Elle peut le changer tout au long de sa vie. Tout ce qu'elle veut ».

L'actrice, fille de Bruce Willis et Demi Moore, a accueilli Louetta Isley Thomas Willis le 18 avril.