Surprise au bout de sa ligne: un jeune pêcheur remonte un portefeuille rempli d’argent

Un jeune pêcheur de 14 ans au grand cœur, qui aurait repêché un portefeuille rempli d’argent d’un lac au Minnesota, serait parvenu à retracer son propriétaire pour lui rendre son contenu, perdu un an plus tôt.

«Mon cousin a ouvert le portefeuille, et il a dit des mots que je ne devrais probablement pas répéter, et il a montré [le contenu] à tout le monde. On a pris l’argent et on l’a fait sécher», a relaté cette semaine Connor Halsa, 14 ans, en entrevue avec WDAY-TV, selon le «New York Post».

C’est lors d’un voyage en famille cet été au lac des Bois au Minnesota que le jeune homme de 14 ans aurait senti un poids au bout de sa ligne à pêche. Mais au lieu d’y trouver un poisson, le jeune homme a eu la surprise de découvrir un portefeuille rempli de 2000 $ US.

Sans perdre une minute, le jeune homme et son père se seraient donné pour mission de retrouver le propriétaire de l’argent. Heureusement, le portefeuille contenait également la carte professionnelle d’un fermier de l'Iowa prénommé Jim Denney.

Contact par le père de l’ado, le fermier aurait révélé avoir perdu son portefeuille, qui aurait glissé de sa poche sans qu’il ne s’en aperçoive alors qu’il pêchait un an plus tôt sur le même lac.

C’est au moment de payer pour son séjour que le fermier, sans le sou et embarrassé, aurait réalisé qu’il avait perdu l’important montant.

«C'est le [pire] sentiment que je n'ai jamais eu, de ne pas avoir un sou sur moi, aurait-il confié à son tour à WDAY-TV. Je vous le dis, avoir le portefeuille entre les mains [aujourd’hui], c'est encore difficile à croire.»

Après avoir rencontré ses bons samaritains, le fermier aurait tenté de leur remettre une partie du montant en guise de remerciement – ce que l’adolescent aurait refusé.

«On n’a pas travaillé fort pour l’argent, lui oui. C’est son argent», se serait-il contenté de répondre à la chaîne américaine, selon le «New York Post».