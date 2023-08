Tous les billets de la 2e édition du «Fyre Festival» déjà vendus

Un festival de musique qui n'a jamais eu lieu en 2017 aux Bahamas, et s'était révélé une arnaque, est annoncé dorénavant pour 2024 quelque part dans les Caraïbes, a assuré sur les réseaux sociaux l'homme d'affaires ayant organisé la première édition pour laquelle il a été condamné à une peine de prison pour escroquerie.

Le «Fyre Festival» - qui a donné lieu à deux documentaires en 2019, dont «Fyre: The Greatest Party That Never Happened» sur Netflix - avait été créé par Billy McFarland, patron d'une application de promotion d'artistes, et Ja Rule, un rappeur. Il aurait dû se dérouler en avril et mai 2017 à Great Exuma aux Bahamas.

A lieu de ça, les fans de rock, pop et hip-hop de l'époque, qui avaient déboursé des milliers de dollars pour venir des États-Unis, s'étaient retrouvés avec à peine de quoi manger, se loger et surtout sans artiste, ni musique.

McFarland avait reconnu l'escroquerie en 2018, avait été condamné à six ans de prison et à rembourser 26 millions de dollars. Libéré à la moitié de sa peine, placé en résidence surveillée, il est libre depuis septembre dernier.

Et cette fois, pour «Fyre Festival 2», tout sera différent, a promis le trentenaire dans une vidéo mardi sur Instagram.

Il en veut pour preuve que les 100 premiers billets ont tous été vendus et que l'argent récolté a été placé sous séquestre jusqu'à ce qu'une date définitive soit annoncée, probablement à la fin de 2024.

Mais pour l'instant, attention au risque d'une seconde escroquerie: Fyre 2 n'a ni programme musical, ni même un endroit précis pour les festivaliers. Sur une carte du site, les fans tombent directement ... au milieu de la mer des Caraïbes.