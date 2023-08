Trump n’est déjà plus éligible parce qu’il est un traître

Pour ceux qui comme moi enseignent et commentent l’histoire politique des États-Unis, la venue d’un personnage comme Donald Trump constitue un défi constant.

Tout comme plusieurs d’entre vous, je suis inquiet de l’instabilité de notre principal partenaire économique et n’éprouve aucune satisfaction à constater les attaques contre sa démocratie.

Je reconnais cependant prendre un certain plaisir, un brin nerd j’en conviens, à relire la constitution, les amendements et les règles de fonctionnement pour y trouver les failles que Trump a su exploiter.

Malgré mes connaissances et mon expérience, je me suis souvent interrogé : il peut vraiment faire ça et ne pas être sanctionné? La réponse était régulièrement oui, les Pères fondateurs n’ayant pas imaginé qu’un tel individu puisse accéder à la présidence.

Par contre, deux universitaires conservateurs ont avancé il y a peu que selon leur interprétation du 14e amendement, Donald Trump ne serait pas éligible pour la présidentielle 2024.

Un amendement pour écarter les traîtres

Trois amendements ont été ajoutés en raison de la guerre de Sécession, les 13e, 14e et 15e. S’ils ont en commun l’émancipation et les droits des anciens esclaves, le 14e précise également à l’article 3 le sort réservé aux politiciens qui ont trahi leur serment de respecter la constitution.

Ratifié en 1868, l’amendement permettait d’écarter de toutes fonctions politiques les anciens dirigeants des États rebelles. William Baude et Michael Strokes Paulson ont concentré leurs recherches et leurs réflexions sur ce passage qui justifie l’exclusion d’un individu :

« (...)aura pris part à une insurrection ou à une rébellion contre eux, ou donné aide ou secours à leurs ennemis. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité.»

Pour les deux auteurs, il est évident que cet article, comme tout le reste des documents constitutionnels, est valide en 2023 et qu’il suffit à interdire dès maintenant la candidature de Donald Trump. Pas besoin d’attendre la fin des procès puisque selon leur interprétation, Trump aurait minimalement «donné aide ou secours».

Qui a le pouvoir d’invoquer cet amendement? C’est ici que ça se corse encore plus.

Une décision politique

Si une poursuite judiciaire est possible et que l’amendement précise qu’une majorité des deux tiers de chacune des chambres peut renverser une exclusion, à court terme, la décision risque d’être politique.

Plus concrètement, le secrétaire d’État de la Géorgie aurait le pouvoir d’écarter la candidature de Trump en raison de son interférence lors de l’élection de 2020. Toujours selon les deux universitaires, la procédure serait brève et l’effet immédiat.

Vous croyez que ça se fera? Moi pas. Cette lecture du 14e amendement n’est pas marginale, mais il ne fait pas l’unanimité.

Trump s’est bel et bien comporté en traître, mais aucun décideur, qu’il soit démocrate ou républicain (comme c’est cas en Géorgie) ne se risquera à exclure ainsi le meneur chez les candidats républicains.