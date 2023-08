Voici 5 choses étonnantes sur Sir Rod Stewart, le rocker britannique de 78 ans, en visite à Montréal jeudi

Sir Rod Stewart, coqueluche de la pop britannique, âgé de 78 ans, vient rendre visite à ses admirateurs montréalais ce jeudi au Centre Bell dans le cadre de sa tournée nord-américaine.

Le vieux rocker a toutefois éprouvé quelques problèmes avec ses cordes vocales samedi dernier, ce qui l'a forcé à annuler son concert prévu à Saskatoon. Les Montréalais doivent maintenant se croiser les doigts et souhaiter qu'il soit pleinement rétabli pour sa prestation de jeudi.

Pour mieux faire durer le suspense, voici cinq faits pour que vous ignoriez peut-être sur l'iconique chanteur.

1. Il a joué dans de nombreux groupes au cours des années 1960

Avant de connaître le succès comme soliste, Rod Stewart a chanté dans des formations plus ou moins éphémères de la scène anglaise comme The Raiders, The Dimensions ou Steampacket. Il a aussi accompagné le bluesman britannique Long John Baldry à l’harmonica. Il a même rejoint le groupe du guitariste virtuose Jeff Beck en 1967 en tant que chanteur.

En 1969, il chantera aussi pour la formation The Faces dans laquelle on retrouve un certain Ron Wood, futur guitariste des Rolling Stones. La même année, il lance un premier album solo. Il a d’ailleurs tenu les deux rôles de front – chanteur solo et chanteur des Faces – jusqu’à ce que le groupe se sépare en 1975.

2. Il a fracassé plusieurs records de vente d’albums

En tout et partout, Rod Stewart aurait vendu environ 120 millions d’albums de par le monde. Si on additionne avec les singles vendus, le chiffre s'élève à 250 millions. Notamment grâce à des mega-succès planétaires comme les chansons Maggie May, Tonight’s The Nights (Gonna Be Alright), Hot Legs, Passion, Young Turks ou Baby Jane.

L’album le plus vendu du lot demeure Blondes Have More Fun paru en 1978 sur lequel on retrouve son triomphal Da Ya Think I'm Sexy?

3. Il a battu un record d’assistance pour un concert extérieur au Brésil

Le 31 décembre 1994, 3,5 millions de spectateurs (certaines sources avancent même qu’ils étaient plus de 4 millions) s’étaient rassemblés pour entendre Rod Stewart sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Le Livre des records Guinness a qualifié cette soirée comme étant le plus grand concert gratuit de l’histoire.

4. Tout au long de sa carrière, il a enregistré des duos marquants

Que ce soit Tina Turner, Stevie Nicks, Cher, Dolly Parton, Diana Ross ou Elton John, Rod Stewart a toujours su s’entourer quand venait le temps de chanter à deux. Autant sur les planches qu’en studio. La liste éclectique des interprètes avec qui il a performé s’étale de Mary J. Blige à CeeLo Green en passant par sa propre sœur Mary, 94 ans, qui est venue le retrouver sur scène le 10 juillet dernier lors d’un concert à Édimbourg!

5. Il a été sacré Chevalier en 2016 par le Prince William

Cet insigne honneur de la monarchie britannique fait en sorte qu’on peut désormais le nommer «Sir» Rod Stewart. Il partage ce titre avec d’autres pop stars anglaises telles que Tom Jones, Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John.