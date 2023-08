17 choses gratuites ou pas chères à faire à La Malbaie et dans les environs

Vous souhaitez planifier une escapade familiale dans la belle région de Charlevoix tout en limitant vos dépenses? Rassurez-vous, il est tout à fait possible de partir en road trip sans avoir à briser votre petit cochon grâce à cette liste d’activités gratuites ou abordables, de cantines et d’hébergements. Ainsi, vous pourrez profiter au maximum de votre découverte de ce magnifique territoire.

6 activités gratuites

Après avoir conquis le cœur des Montréalais, le concept de Cité Mémoire s’installe à Charlevoix afin de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de la région. Cette réalisation de Michel Lemieux sur les textes de Michel Marc Bouchard vous invite à explorer 60 points d’intérêts, 6 réalités augmentées, 4 projections et un balado en prenant soin de télécharger l’application Montréal en Histoires au préalable.

Gratuit

Tous les jours de la tombée de la nuit jusqu’à 23h

Ce haut lieu des arts vous ouvre gratuitement les portes de son domaine avec vue sur le fleuve lors d’une balade à la découverte des œuvres d’une vingtaine d’artistes-sculpteurs d’ici et d’ailleurs. Les enfants peuvent même participer à un rallye interactif. De plus, pour prolonger le plaisir, vous pouvez apporter votre pique-nique et le déguster sur place.

Gratuit

Tous les jours de 9h à 21h

Les adeptes de plein air se feront un point d’honneur de visiter ce secteur de la municipalité de Saint-Siméon qui se dévoile pleinement à marée basse. Partez à la découverte de ses sentiers et profitez de paysages incomparables, tout ça gratuitement! Avec un peu de chance, vous pourrez observer une variété d’espèces aquatiques comme les étoiles de mer, les oursins et qui sait peut-être même les baleines ou les bélugas qui passent au large.

Gratuit

Tourisme Charlevoix, Raphaël Bilodeau

Ce petit coin de paradis, situé en bordure de la Route 362, vous offre le cadre parfait pour pique-niquer ou prendre un bain de soleil tout en profitant d’une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.

Gratuit

C’est au pied du Mont Grand-Fonds que vous pourrez plonger dans l’univers inédit d’une champignonnière. L’entreprise spécialisée dans la culture des pleurotes et la transformation de produits à base de champignons et végétaux offre gratuitement la visite guidée de ses installations. Un véritable régal pour les papilles vous y attend!

Tous les jours de 9h30 à 15h30 jusqu’à la mi-octobre

Erika Tremblay

Offert gratuitement, le service de traversier entre Saint-Joseph-de-la-Rive et l’Isle-aux-Coudres vous permet non seulement de profiter d’un magnifique panorama sur le fleuve pendant la traversée d’une durée de 20 minutes, mais également d’accéder à un monde de possibilités une fois à destination. En voiture ou à vélo, explorez cette petite île qui vit au rythme des marées.

Tous les jours (consulter l’horaire ici)

4 activités à moins de 25 $ pour une famille de 4

Situé dans l’ancien chalet de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu, ce centre de découvertes vous invite à prendre part à des activités variées qui sauront plaire à petits et grands. Selon vos envies, vous pouvez opter pour les découvertes libres et gratuites, comme le défi des 15 cailloux et la balade à la vitesse de la lumière, ou réserver une activité interactive et supervisée.

Tous les jours de 10h à 23 h jusqu’au 10 septembre

Activités interactives à partir de 6 $ + taxes pour les adultes et les enfants de 8 ans et plus

À l’embouchure du fjord du Saguenay, le Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire vous propose d’en apprendre davantage sur cette aire marine protégée et sur la protection de certaines espèces. Vous pouvez même apporter votre pique-nique pour manger tout en profitant de la vue sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Tous les jours de 10h à 17h

Entrée gratuite pour les enfants et payante pour les adultes (6,25 $/personne)

Erika Tremblay

Reconnu pour ses paysages à couper le souffle et ses importants dénivelés qui ont tout pour plaire aux randonneurs en quête de défis, ce parc de la SÉPAQ est un arrêt incontournable de passage dans la région. Les plus audacieux se donneront immanquablement rendez-vous dans le sentier de l’Acropole-des-Draveurs, mais les activités proposées sur place sont aussi nombreuses que palpitantes.

Entrée gratuite pour les enfants et payante pour les adultes (9,55 $/personne)

Située à 15 minutes de La Malbaie, la station de ski Mont Grand-Fonds est un secret bien gardé. En été, elle propose aux visiteurs d’arpenter ses quatre sentiers de randonnée pédestre et de profiter de l’une des plus belles vues de la région une fois au sommet.

Forfait familial à 23,70 $ (2 adultes et 2 enfants)

4 suggestions de cantines et de boulangeries abordables

Erika Tremblay

La réputation de cette cantine de La Malbaie n’est plus à faire! Planifiez un arrêt Chez Chantal le temps de savourer une poutine, une guédille au homard ou une crème glacée dans une ambiance animée.

95, rue du Quai, La Malbaie

Également située à La Malbaie, cette boulangerie sert de délicieux cafés et des viennoiseries fraîchement sorties du four. Laissez-vous tenter par un latté accompagné d’une chocolatine ou d’une brioche à la cannelle, à déguster sur place ou en vous baladant au bord du fleuve.

398, rue St-Étienne, La Malbaie

Combinant un casse-croûte, un bar laitier et une boutique de produits locaux, cet établissement vedette de la petite municipalité de Saint-Hilarion vous propose une pause gourmande sympathique au cœur d’un décor rétro.

275, chemin Cartier, Saint-Hilarion

En opération depuis plus de 70 ans, cette institution de l’Isle-aux-Coudres est reconnue autant pour ses pains et ses pâtisseries que ses pâtés et ses sandwichs. Bref, vous y trouverez tous les essentiels pour vous faire un délicieux pique-nique à prix abordable à déguster sur l’île.

1648, chemin des Coudriers, L’Isle-aux-Coudres

3 hébergements à bon prix avec vue sur le fleuve :

Erika Tremblay

Pour les adeptes de plein air à la recherche d’un terrain avec une jolie vue, ce camping situé à Saint-Siméon propose différentes formules, dont des sites à flanc de falaise pour vous permettre d’être aux premières loges du coucher du soleil et de vous endormir au son des vagues.

Terrain sans services ou avec accès à l’eau 36,25 $ plus taxes (+ 3,50 $ près du fleuve)

C’est dans le confort de la forêt que cet espace de villégiature vous invite à passer la nuit en camping ou en refuge. Sur le site, vous pouvez profiter de sentiers de randonnée pédestre et prendre un café chez Oui Oui Buvette Forestière, dans le pavillon d’accueil, tout en contemplant la vue sur le fleuve.

Îlot de camping sauvage (tente seulement) à partir de 50 $ plus taxes par nuit

Refuge (maximum 3 personnes) à partir de 140 $ plus taxes par nuit

Chambres, espaces de camping, lits en dortoir, lofts, mini-refuges et bien plus encore, cet établissement légendaire attire autant les familles que les voyageurs de passage et les travailleurs nomades dans le secteur des Éboulements. Tous peuvent y profiter d’espaces communs pour travailler, échanger ou relaxer dans une ambiance sympathique.

Espace de camping sans services à partir de 29 $ plus taxes

Lit en dortoir à 39 $ par nuit plus taxes

Chambre à partir de 69 $ plus taxes

Tourisme Charlevoix, Raphaël Bilodeau

