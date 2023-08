24e ComediHa! Fest-Québec: on promet un 25e encore plus diversifié

Forte d’un franc succès lors de sa 24e édition, l’organisation du ComediHa! Fest-Québec en promet une 25e historique, tant pour la variété humoristique que pour l’expérience des festivaliers sur le site.

Rencontrée par Le Journal, la directrice générale du ComediHa! Fest-Québec, Josée Charland, indique que pour fêter le quart de siècle du Festival, le but est de reprendre là où la pandémie avait laissé l’événement, en 2019, et de pousser encore plus loin.

«En 2019, pour les 20 ans du Festival, nous avions cinq sites extérieurs, 350 spectacles, une soixantaine d’heures filmées pour la télévision; cette édition a marqué l’histoire du ComediHa!», note Mme Charland. «Pour le 25e, ça va être plus que ça», affirme-t-elle.

Concernant la présente édition, la directrice générale se dit encore impressionnée de la participation des partisans, et ce malgré la température capricieuse tout au long du ComediHa!.

«On voyait des spectateurs arriver avec des couvertes, même avec des sacs de couchage», raconte Mme Charland. Les gens avaient vraiment envie d’être là», se réjouit-elle.

Pas seulement des humoristes sur scène

Un point qui différait des éditions précédentes était qu’il n’y avait pas que des convives en provenance du monde de l’humour pour les soirées de Grand bien-cuit.

«On souhaitait que les acteurs, les comédiens, et les chanteurs se disent : je ne suis pas humoriste, mais je peux le faire tout en ayant du plaisir», explique Mme Charland.

Du nombre, Guylaine Tremblay et Michel Charette sont, entre autres, montés sur scène comme cibles principales de leur soirée respective, et leurs collègues n’ont pas hésité à accepter des places comme rôtisseurs.

C’est d’ailleurs l’acteur et comédien, Vincent-Guillaume Otis, qui s’est mérité le prix coup de cœur du Festival, pour sa prestation lors du Grand bien-cuit de Michel Charette.

Cible de 20 000$ pour le Fonds Antoine

Le Fonds Antoine organisait, pour une première fois, un moitié-moitié au profit de la fondation. Créé pour venir en aide aux jeunes qui vivent avec un polyhandicap, ainsi qu’à leurs familles, l’organisme porte le prénom du fils du président de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, qui vit lui-même avec l’autisme de niveau 3, avec une déficience intellectuelle, ainsi qu’avec l’épilepsie.

Le moitié-moitié se termine le 5 septembre, et déjà plus de 16 000$ ont été amassés.

«Ça fait chaud au cœur de voir tout cet argent qu’on a recollecté, surtout pour une première, mentionne Mme Charland, en entrevue avec Le Journal.

Antoine a assisté, avec ses parents, à quelques événements pendant le Festival. La directrice générale, Josée Charland, estime qu’il était bien heureux de son expérience, même s’il lui est difficile de s’exprimer.

«Antoine réagit beaucoup quand il y a des stimuli autour de lui; il était très heureux des événements auxquels il a participé», note-t-elle.

Les yeux rivés sur 2024

Cette année marquait le retour des spectacles présentés en plein air. Pour l’occasion, la place Georges-V a reçu plusieurs invités de marque, dont l’émission spéciale du balado La Poche Bleue, qui soulignait les 25 ans du premier film de la franchise Les Boys.

Outre des scènes extérieures et des activités parallèles supplémentaires, on prévoit également aller recruter à l’international pour monter la programmation de l’édition 2024.

«[L’an prochain], il risque d’y avoir un volet international assez imposant», se contente de commenter Mme Charland, sourire en coin.