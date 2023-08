30 ans d'erreur en formation des enseignants

Pour protester contre l'embauche d'enseignants prétendument «non légalement qualifiés», des enseignants ont lancé un mouvement «affiche ton diplôme».

À l'instar de ce «que font les dentistes ou les comptables, pour montrer qu’on a fait des études et qu’on sait comment enseigner».

Empathie

Première réaction: je les comprends. On a eu l'impression récemment que vraiment n'importe qui pouvait devenir enseignant.

Suffirait pratiquement d'être un «adulte», pour reprendre le mot de Bernard Drainville, qu'il a d'ailleurs encore une fois utilisé hier.

Chiffre terrifiant

Le chiffre diffusé par le même ministre fait comprendre que la situation risque d'empirer: il manque 8558 enseignants pour la rentrée.

Les appels à l'aide hier, de MM. Drainville et Legault avaient quelque chose de pathétique, dans le vrai sens français du terme, «qui est propre à émouvoir fortement.» Des questions graves des reporters fusaient: faut-il s'inquiéter «pour la qualité de l'enseignement»?

La faute à qui, à quoi ?

Comment en sommes-nous arrivés là? À ce «drame national», comme l'a qualifié Normand Baillargeon, ancien professeur en science de l'éducation.

Le réflexe premier de plusieurs sera de pointer du doigt François Legault, qui-avait-pourtant-fait-de l'éducation-une-priorité-absolue. Bernard Drainville, avec ses maladresses indéniables, aura encore droit à des attaques assez véhémentes lui aussi. Certes, la CAQ a consacré trop d'effort depuis 2018 à développer les maternelles 4 ans. L'intention était sans doute louable, mais ne s'agissait-il pas d'une dispersion d'argent et d'énergie, au mauvais moment?

Le ministre Drainville hier a été contraint d'admettre que l'implantation complète devrait encore attendre. «Nous ne sommes pas dogmatiques.»

La faute au diplôme

Ma deuxième réaction au mouvement «affiche ton diplôme»: et si ce fameux diplôme en science de l'éducation était une des causes de la crise?

En 1994, le ministre libéral Jacques Chagnon, juste avant que le PLQ quitte le pouvoir, applique en catastrophe une grande réforme de la formation des maîtres. Désormais, pour devenir enseignant, quatre ans d'étude en pédagogie seraient nécessaires. Auparavant, les bacheliers ou maîtres dans les matières de base pouvaient compléter un certificat d'un an en pédagogie et devenir enseignant.

Imaginez la quantité de diplômés de chimie, de français, d’histoire, etc. à qui on a fermé la porte du métier d'enseignant au primaire et au secondaire depuis 30 ans!

Eux, ne pouvaient pas «Afficher leur diplôme», car les institutions d'enseignement, ne les reconnaissaient pas! Hors du bacc de 4 ans, point de brevet, point de permanence! Que des «tolérances d'enseignement». Cela a contribué à une sorte de dévalorisation de l'éducation!

La réalité a vite rattrapé cette situation absurde. Dès 2003, la question des «non légalement qualifiés» fait la une des journaux pour une première fois. Le nombre de "tolérances" augmente sans cesse! Une maîtrise qualifiante est proposée à partir de 2009, mais elle prend beaucoup de temps pour des NLQ très occupés.

Nous sommes en 2023 et enfin ("grâce" à la crise actuelle), on va retrouver les passerelles pédagogiques d'un an pour les diplômés. Mais que de temps et de talents perdus dans nos écoles!