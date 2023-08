À l'approche d'une récession, Walmart ouvre son premier magasin en 10 ans au Québec

Comme si la menace de récession n’avait aucune prise sur ses activités, le géant américain du commerce de détail Walmart procédera aujourd’hui à l’ouverture de son premier nouveau magasin au Québec en 10 ans.

Situé au Marché Central, aux abords de l’autoroute Métropolitaine à Montréal, le magasin de 140 000 pi2 et 300 employés représente un investissement de 20 millions de dollars pour cette chaîne qui, depuis son implantation en 1994, semble continuer de grappiller des parts de marché à ses concurrents.

Et en croire son vice-président à l’exploitation pour le Québec, Cyrille Ballereau, ce n’est pas la crise inflationniste que connaissent les consommateurs de la province depuis plus d’un an qui changera quoi que ce soit à ses ambitions de croissance.

Chantal Poirier / JdeM

«Nous sommes à l’écoute de nos consommateurs. Et je vous dirais qu’ils réclamaient ce nouveau magasin, soutient M. Ballereau. Nos clients travaillent fort. Certains ont un et même deux emplois. Ils comptent sur nous pour les bas prix et sont de plus en plus nombreux à nous visiter. Ils savent que combattre l’inflation fait vraiment partie de notre ADN.»

De la nourriture, encore de la nourriture

Ce nouveau magasin montréalais porte à 73 le nombre de succursales de l’entreprise au Québec. Du nombre, 61 portent l’enseigne Supercentre, au grand dam des grands groupes d’alimentation traditionnels canadiens (Sobeys, Metro et Loblaw).

De formats variables (de 90 000 pi2 et plus), les Supercentres proposent à leurs clients une offre alimentaire complète aux côtés de marchandises générales. Le dernier-né du Marché Central consacre de son côté près de 40% de sa superficie aux produits alimentaires.

Chantal Poirier / JdeM

Walmart promet un nouvel assortiment de produits d’épicerie abordables pour cette succursale. Du poulet aux fruits de mer canadiens, en passant par le bœuf et du porc du Québec. L'entreprise de Bentonville, en Arkansas, dit s’approvisionner auprès de 500 fournisseurs québécois, pour une valeur de 3,5 milliards de dollars en 2022.

En plus des produits du Québec, M. Ballereau souligne l’existence d’une nouvelle section de «produits alimentaires internationaux», regroupant des produits d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud, du Moyen-Orient, des Antilles, d’Amérique latine et d’Italie, ainsi que des produits casher.

Une clinique médicale et moins de caissières

En plus d’une offre alimentaire élargie, à travers une succursale de la chaîne Ghost Kitchen, cette nouvelle succursale accueille une pharmacie ainsi qu’une clinique médicale, une première au Québec.

Chantal Poirier / JdeM

Comme le veut la tendance, les clients de cette succursale auront bien peu de chance d’échanger avec un employé au moment de payer leur facture. Sur les 22 caisses que nous avons comptées, 18 sont en libre service et seulement quatre sont traditionnelles.

Le patron de Walmart pour le Québec se défend de chercher ainsi à réduire le service aux clients. L’entreprise dit appliquer un ratio d’un associé par groupe de quatre caisses en libre service.