«Aucun pourboire pour vous»: une serveuse se fait rabrouer par un couple après avoir demandé s’il voulait séparer sa facture

Le témoignage d’une serveuse choquée par une note qu’elle a reçue de la part de deux clients est en train de faire le tour des réseaux sociaux.

• À lire aussi: Manger sur le pouce: 5 facteurs qui stimulent la popularité des chaînes de restauration rapide

• À lire aussi: 12 pouces... 20$: la restauration rapide, un luxe de moins en moins abordable pour les Québécois

• À lire aussi: La facture risque de détruire nos restaurants

Une photo publiée par l'employée sur la plateforme Reddit montre les commentaires assez durs d'un couple à l’égard de son service.

«Aucun pourboire pour vous, peut-on lire sur la note inscrite sur la facture. C’était très impoli de votre part de nous demander à ma femme et moi de séparer la facture.»

La serveuse poursuit son histoire en expliquant que c’était la politique du restaurant de demander aux clients s’ils voulaient séparer leur facture. Ce règlement a été mis en place après qu’une mère de famille ait causé des remous dans la salle à manger.

«La dame s’est mise en colère parce que le serveur a cru qu’elle et l’homme à la table formaient un couple, a-t-elle expliqué. On demande à tous les clients s'ils veulent séparer la facture maintenant pour éviter ce genre de situation.»

L’employée a affirmé qu’elle n’était pas déçue de ne pas avoir reçu de pourboire et qu'elle avait fait de son mieux. Cette dernière tenait quand même à partager sa surprise par rapport à la situation puisque la question des factures n’avait jamais été un problème pour elle auparavant.

Cette histoire a semblé diviser les utilisateurs de Reddit.

«Ce genre de situation est ridicule. Le fait que ces personnes habitent dans le même monde que nous me fascine», écrit un internaute.

«C'est la procédure partout, non?, commente un autre. On me pose la question à chaque fois que je vais manger avec un autre adulte.»

Or, d’autres semblaient comprendre la frustration du couple.

«Où est cet endroit? Je n’ai jamais vu ça. Normalement, les serveurs offrent une facture par groupe à moins d’avis contraire», s’indigne une personne.

«Je suis dans un couple interracial et le manque de considération que je reçois de la part des serveurs me désole», témoigne une femme.

D'après les informations du New York Post