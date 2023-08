Bernard Drainville devrait déclencher une cellule de crise

Parce qu’elle est réelle la crise. Lorsqu’on cherche 8000 enseignants à quelques jours de la rentrée, que l’on ne sait pas qui sera devant nos enfants, le feu est pris.

Nous n’avons pas de raison de croire que le ministre de l’Éducation lésine sur les moyens pour faire face à cet échec. Il s’agit d’une tempête parfaite qui déferle sur nous: pénurie de main-d’œuvre généralisée, départs massifs à la retraite dus à notre démographie, profession peu valorisée, salaires peu alléchants, manque de moyens, de flexibilité, d’agilité, de ressources matérielles, financières et autres.

Ce sont plusieurs années de manque de prévisibilité et de vision qui nous rattrapent. Nous ne sommes plus à minuit moins une. Nous sommes à minuit trente. Les enjeux en éducations sont à courts, moyens et longs termes. Les solutions ne peuvent émaner d’une seule personne, aussi puissante soit-elle. Le ministre de l’Éducation doit absolument mettre sur pied une cellule de crise et mettre autour d’une même table les syndicats, les comités de parents, les hauts fonctionnaires pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. La différence entre cette cellule et tout autre comité, c’est le mandat et l’obligation de résultat.

Il n’est pas question de mener une table de négociation bis, mais plutôt de mobiliser tous les acteurs pour passer à travers cette période d’incertitude qui fait perdre confiance dans le réseau de l’éducation public. En fait, les dernières nouvelles de la rentrée sont la meilleure campagne de publicité Marketing pour les écoles privées dont le téléphone ne doit pas dérougir depuis quelques jours.

La perte de confiance dans le réseau public peut être dommageable sur plusieurs générations. Évidemment, nombreux sont les parents qui, devant le fait qu’ils ne savent pas si leurs enfants auront un «adulte» dans la salle, vont préférer se payer la paix d’esprit.

L’éducation ne devrait pas être un privilège. L’éducation est un droit. Apprendre est à la base du citoyen, du professionnel et de l’humain que l’on est et que l’on sera. L’État ne peut pas baisser les bras, nous ne pouvons pas baisser les bras.