Cathy Gauthier et Eve Côté coanimeront le Gala Les Olivier

Les humoristes Cathy Gauthier et Eve Côté seront à la barre de la 25e édition du Gala Les Olivier qui sera diffusé en direct le dimanche 24 mars 2024.

Après Katherine Levac l’an dernier, c’est un duo de femmes humoristes qui coanimera le fameux gala de l’humour québécois.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Roulant sa bosse depuis plus de deux décennies dans le monde de l’humour au Québec, Cathy Gauthier est l’une des rares femmes à avoir, à son actif, quatre one-woman-shows. Pas trop catholique en 2014 lui a fait remporter l’Olivier d’auteure de l’année et le Félix du Spectacle d’humour de l’année. Elle a assuré l’animation des galas du ComediHa! Fest-Québec en 2020 et en 2023. Elle coanime également l’émission de radio matinale d’Énergie, Le boost, depuis 2022.

Photo d'archives, AGENCE QMI

Quant à Ève Côté, elle fait partie du duo humoristique Les Grandes Crues avec Marie-Lyne Joncas. Leur spectacle Su’l gros vin a remporté trois nominations au Gala Les Olivier. On peut l’entendre à la radio avec La gang du matin, à Rouge FM et à la télé, elle collabore à l'émission Je viens vers toi avec Marc Labrèche et sera l'animatrice du jeu humoristique Plus ou moins misérable cet automne. Plus de 50 000 billets de son premier spectacle solo, Côté Eve - Eve Côté, ont été vendus.