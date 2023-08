C’est quoi un bon système de santé?

J’ai vécu une situation difficile avec notre système de santé. Décédé il y a huit mois, mon mari, un diabétique avec des problèmes de surpoids et un cœur qui faisait des siennes pour lequel il était suivi, aurait souhaité finir ses jours à la maison. Comme il s’y connaissait en hôpitaux et en traitements de toutes sortes, il avait envie d’une fin plus douce, dans un lieu connu, et entouré des siens.

Malheureusement, ce ne fut pas possible, et je m’en veux encore plusieurs mois après son grand départ. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé autant que je pouvais. La dernière année de sa vie, il l’a passée à se promener entre l’hôpital et un centre de soins prolongés où il a accepté de résider dans les périodes trop difficiles où je ne pouvais pas à moi seule lui procurer les soins requis.

Mon but en vous écrivant n’est pas de me plaindre des soins dans les hôpitaux, car une fois pris en charge, ceux que mon mari a reçus ont toujours été impeccables. Mais on aurait aimé bénéficier de soins à domicile plus importants que les quelques visites qu’on a eues au début, pour avoir la possibilité de se retrouver ensemble, ailleurs que dans un lieu passant comme une chambre d’hôpital ou de centre, et lui permettre de vivre la fin de sa vie dans l’intimité.

Ce fut impossible et je le regrette. C’est pourquoi je me suis donné comme mission de faire un peu de militantisme pour promouvoir l’importance pour notre gouvernement d’offrir des soins à domicile de qualité à tout le monde qui le souhaite. J’ai d’ailleurs lu quelque part qu’en comparaison, les frais seraient moindres.

Je suis d’accord pour que l’on construise de beaux hôpitaux comme le CHUM, qu’on injecte des fonds dans l’informatisation à grande échelle, qu’on investisse dans la recherche, que tous les corps de métiers du secteur HOSPITALIER soient rémunérés à leur juste valeur, mais ne pensez-vous pas que des soins à domicile adéquats devraient aussi être accessibles à tous les citoyens qui le souhaitent ?

Une citoyenne impliquée

Vous avez totalement raison, et en appui à votre cri du cœur, je reproduis ici quelques lignes d’une lettre ouverte parue dans La Presse+ en juin dernier, laquelle était cosignée par Jérôme Di Giovanni, président (Alliance des patients pour la santé) et trois autres représentants d’associations de défense des droits des usagers ainsi que d’un regroupement de médecins : « L’ensemble des participants a démontré que l’intelligence collective peut être aussi utile pour l’avenir de notre système de santé et de services sociaux que l’expérience en gestion... Par contre, il faudra aller plus loin sur les manières de réinventer la première ligne, de consacrer le maintien à domicile en tant que mission à part entière, d’opérer un changement de culture, d’inclure des mécanismes de gestion du changement et d’opérationnaliser une véritable gestion de proximité, y compris une gouvernance locale, par et pour les usagers. »