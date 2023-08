C’est terminé cette saison pour Shohei Ohtani... au monticule seulement

Les Angels de Los Angeles devront se contenter du coup de bâton de leur vedette Shohei Ohtani d’ici le reste de la campagne, car une déchirure du ligament collatéral ulnaire du coude droit l’empêchera de lancer pour une durée prolongée.

D’ailleurs, il s’agit de la deuxième mésaventure du genre vécue par le Japonais, qui avait subi cette blessure en 2018; le tout avait mené à une opération de type Tommy John et à une absence complète du monticule l’année suivante. Cette fois, l’organisation californienne souhaite obtenir une deuxième opinion médicale avant de déterminer si une intervention chirurgicale sera requise, d’après le site MLB.com.

Ohtani a pris le chemin du vestiaire après seulement une manche et un tiers de travail lors d’un match tenu mercredi, le premier d’un programme double contre les Reds de Cincinnati. Malgré ses ennuis, il a repris l’action à titre de frappeur désigné dans la seconde partie de la journée.

«Je ne sais pas à quoi m’attendre, a admis le directeur général des Angels, Perry Minasian. Nous allons aborder la situation au jour le jour et voir comment ça se passera, comment il se sentira. Nous obtiendrons plus d’information, que ce soit le temps de récupération et tous ces types de renseignement.»

Le terme «convalescence» est certes inexact dans le cas du numéro 17, puisqu’il est en mesure de cogner des balles. Il faut donc s’attendre à le voir poursuivre ses exploits dans le rectangle des frappeurs, même si sa formation se trouve éloignée d’une place en séries éliminatoires.

«Je n’imposerai jamais de limites aux joueurs de manière générale, particulièrement lui. Il a prouvé que c’est possible de le faire et de réussir. Je m’attends à le voir rebondir et effectuer ce qu’il doit réaliser pour revenir au point antérieur», a commenté le DG.

Ça fait mal

Pour Ohtani, l’apparition de cet obstacle est plutôt frustrante, puisqu’il était bien placé pour rafler le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine de baseball. En 2023, il a maintenu un dossier de 10-5 et une moyenne de points mérités de 3,14 comme lanceur, totalisant 167 retraits sur des prises en 132 manches. Au bâton, il a pris son erre d’aller en vertu de 44 circuits, 91 points produits et une moyenne à la plaque de ,304.

L’athlète de 29 ans termine son contrat et devrait constituer une cible de choix sur le marché des joueurs autonomes après les séries des ligues majeures. Plusieurs croyaient le voir décrocher le pacte le plus lucratif de l’histoire de son sport, mais cet imprévu pourrait fausser la donne.