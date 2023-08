Déportation d'enfants ukrainiens: les États-Unis annoncent des sanctions

Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre des entités et individus russes qu'ils accusent notamment d'être impliqués dans la déportation d'enfants ukrainiens.

«Les États-Unis ne vont pas rester silencieux pendant que la Russie commet ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité», a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield en annonçant ces sanctions lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui coïncidait avec la fête de l'indépendance ukrainienne.

Les nouvelles sanctions concernent 11 individus russes, notamment des responsables régionaux en charge du droit des enfants, dont les avoirs aux États-Unis vont être gelés.

Elles concernent également deux entités: le «camp de vacances» Artek en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014, et un camp de «rééducation» pour les enfants en Tchétchénie.

Le Département d'État va également prendre des mesures de restriction de visas contre trois responsables russes accusés d'être impliqués dans la violation des droits de mineurs ukrainiens.

«La Russie et ses mandataires ont arrêtés des enfants qui fuyaient la violence, ils ont forcé des enfants à quitter des écoles et des orphelinats, et des mandataires locaux ont dupé ou forcé des parents à envoyer leurs enfants dans de soi-disant camps d'été, et refusé de leur rendre», a déclaré Linda Thomas-Greenfield, évoquant dans ces camps le «lavage de cerveaux» des enfants, voire des entrainements militaires.

«Vous entendez des responsables russes dire que ces transferts d'enfants font partie d'évacuations humanitaires. Mais c'est une déformation grossière de la réalité, et une tentative futile de justifier l'injustifiable», a-t-elle insisté.

Elle a également évoqué des informations selon lesquelles les autorités bélarusses auraient aidé à transporter des enfants ukrainiens vers des camps au Bélarus.

La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour la «déportation illégale» de milliers d'enfants ukrainiens depuis février 2022. Des accusations rejetées par Moscou.