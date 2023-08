Du PQ à la CAQ, de la CAQ au PQ: ou quand la CAQ perd le monopole du nationalisme gagnant

La CAQ a probablement cru faire un bon coup en dévoilant que Pascal Paradis, le candidat du PQ dans Jean-Talon, avait flirté avec elle aux dernières élections.

On peut croire que la CAQ a livré ces informations aux médias pour torpiller la publicité réussie du PQ.

Selon la CAQ, Paradis réclamait non seulement une circonscription gagnante, mais aussi un poste de ministre, et certaines commodités électorales pour faciliter son atterrissage en politique. C’est bien possible. La négociation a échoué. Cela arrive.

Jean-Talon

Et Paradis, désormais, se présente pour le PQ.

Au-delà de la politicaillerie habituelle et des négociations de coulisses qui intéressent surtout les commentateurs, ce passage d’un parti à l’autre témoigne d’une évolution significative du débat public: la CAQ perd lentement le monopole du nationalisme électoralement gagnant, alors qu’elle a tout fait pour l’obtenir.

Il y a un an, la chose se présentait tout autrement. Les analystes étaient nombreux à rédiger la rubrique nécrologique du PQ.

À tout le moins, ils jugeaient ce parti agonisant, à la veille de son dernier souffle, au seuil de la tombe.

Un tel parti ne parvient plus à présenter que des militants endurcis, mais ne parvient pas à attirer ceux qui veulent s’inscrire durablement dans la vie politique et avoir une chance d’être élus. Le PQ appartenait au passé.

Il n’en était pas de même de la CAQ, qui se présentait alors comme le parti nationaliste capable de gouverner, et s’ouvrant aux indépendantistes, pour peu qu’ils mettent officiellement leur option au placard, le temps de leur passage en politique.

La CAQ se présentait comme le parti du nationalisme au pouvoir.

La CAQ n’est-elle pas d’ailleurs, depuis ses origines, un parti composé d’un très grand nombre de transfuges péquistes? François Legault n’est-il pas le premier d’entre eux?

Entre l’aile nationaliste de la CAQ et le PQ, la différence est moins de nature que de degrés. Ce sont des frères séparés. Bien des caquistes demeurent des souverainistes de cœur, et se désolent de la mollesse nationaliste de leur parti.

Quoi qu’il en soit, le PQ a survécu à la dernière élection et il est parvenu à renaître.

Les derniers sondages en témoignent. Le PQ ne se bat plus pour survivre ni même pour devenir l’opposition officielle, mais pour gagner. Il n’y est pas encore, mais la tendance laisse croire qu’il pourrait être compétitif aux prochaines élections générales.

Sondages

Ce qui lui permet de ramener vers lui les nationalistes ambitieux tentés hier par le pari caquiste. Il suffirait que la CAQ perde quelques points dans les sondages et que le PQ en gagne deux ou trois, pour qu’il puisse rejoindre un nouveau bassin de candidats, et crédibiliser son option.

Et c’est pourquoi la partielle dans Jean-Talon sera si intéressante, quel que soit son résultat. Elle peut représenter un point de bascule.