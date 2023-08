Enseignants, éducatrices et professionnels: plus de 15 000 postes vacants dans les écoles publiques

En plus des quelque 8500 postes d’enseignants vacants, des milliers d’éducatrices et de professionnels manquent aussi à l’appel. Au total, les écoles publiques québécoises ont plus de 15 000 emplois à pouvoir, à quelques jours de la rentrée, a appris Le Journal.

• À lire aussi: Pénurie de profs: Drainville ne sait pas combien de temps le problème va durer

• À lire aussi: Il manque 8558 enseignants pour la rentrée scolaire, annonce Drainville

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a rendu public mercredi le nombre de postes d’enseignants à pourvoir, mais l’ampleur du défi est encore plus grand lorsque l’on tient compte des autres postes vacants, qui représentent aussi des services directs aux élèves.

Selon des données obtenues auprès du ministère de l’Éducation, le réseau scolaire est à la recherche de 4339 éducatrices en service de garde, de 1653 éducatrices spécialisées et de 485 professionnels (voir plus bas pour les données détaillées).

Ces chiffres proviennent d’une collecte d’information réalisée auprès de la quasi-totalité des centres de services scolaires la semaine dernière.

«Il est à noter que comme pour le personnel enseignant, les séances d’affectations pour les autres catégories de personnel sont toujours en cours, ce qui pourrait entraîner de grandes variations dans les résultats», indique Esther Chouinard, porte-parole du ministère.

Il est par ailleurs difficile de comparer ces données avec celles de l’an dernier à pareille date, puisque le ministère de l’Éducation n’avait pas rendu ces chiffres publics il y a un an.

Dans le réseau scolaire, on indique que la situation est aussi critique, sinon pire que l’an passé.

Le recrutement dans les services de garde est particulièrement problématique, affirme Carl Ouellet, président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE).

Dans certains établissements, une douzaine d’emplois sont toujours vacants au service de garde.

«Avec les enseignants, oui c’est dramatique mais on est quand même capable de combler les postes à court terme. Au niveau des services de garde, c’est plus compliqué parce que souvent, ce sont des horaires coupés, ce n’est pas attractif», affirme M. Ouellet.

Déjà, des centres de services scolaires font des appels auprès des parents, les incitant à ne pas inscrire leur enfant au service de garde lorsque c’est possible.

Élèves en difficulté

Les impacts du manque de personnel se feront aussi sentir sur les élèves en difficulté, déplore M. Ouellet.

Confrontés à la pénurie, des centres de services ont décidé de prioriser l’embauche d’éducatrices spécialisées dans les classes d’adaptation scolaire, auprès des cas les plus lourds.

«Ça veut dire que dans des classes régulières, il n’y aura pas de monde et qu’il y a des services qui ne se donneront pas», indique le président de l’AQPDE.

Afin de pourvoir des postes d’orthophonistes, d’orthopédagogues ou de psychoéducateurs, plusieurs démarches sont faites auprès des retraités et des étudiants, comme c’est le cas pour les enseignants.

M. Ouellet estime qu’il est temps une fois pour toute de lancer «un grand chantier» afin de valoriser l’éducation au Québec et tous les emplois qui y sont reliés.

«Il va falloir la faire cette réflexion, on n’a plus le choix», lance-t-il.

Postes vacants dans les écoles publiques au Québec

Éducatrices en service de garde

341 à temps plein

3998 à temps partiel

Éducatrices spécialisées

741 à temps plein

912 à temps partiel

Professionnels

(psychologues, psychoéducateurs et orthophonistes)

377 à temps plein

108 à temps partiel

Enseignants

1859 à temps plein

6699 à temps partiel

Total : 15 035 postes vacants

Source : données du ministère de l’Éducation obtenues auprès de 71 des 72 centres de services scolaires pendant la semaine du 14 août.