Et si notre amour pour les Cowboys fringants était lié à notre situation minoritaire?

J’ai assisté au concert des Cowboys fringants à l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au-delà de l’émotion bien palpable qui nous atteignait comme un tsunami en raison de l’état de santé précaire de leur chanteur et de l’amour que lui vouent ses admirateurs, j’ai senti – et peut-être ai-je compris? – autre chose.

Peu importe notre âge, notre provenance, notre histoire personnelle et bien d’autres facteurs de la vie qui forgent notre idiosyncrasie, tantôt bercés par les morceaux nostalgiques du groupe, tantôt revigorés par leurs pièces engagées et rythmées, nous étions tous unis.

En fait, c’est à l’unisson que nous chantions, que nous hurlions. C’est comme si nous avions voulu que le reste de la planète, et surtout le reste du pays, remarque, entende, ce qui nous distingue. C’était au-delà du plaisir de chanter ensemble, c’était une affirmation collective, un statement.

Élans nationalistes

Mais pourquoi en était-il ainsi? Pourquoi, le temps d’un spectacle, alors que nous sommes rassemblés, voire soudés, par de simples notes musicales d’un groupe de chez nous, toutes nos barrières tombent-elles et devenons-nous tous unis dans une ferveur nationaliste envoûtante? Pourquoi la culture québécoise en général est-elle si vigoureuse et nous procure-t-elle des élans nationalistes, peu importe nos convictions sur le statut politique du Québec?

J’ose avancer une explication: notre situation minoritaire. Sans cet océan d’anglophones qui nous entoure, sans cette omniprésence de la télévision et de la radio américaines et du ROC, cette vigueur serait-elle la même? Le phénomène s’observe ailleurs aussi. Pensez à la Bavière dans la mer germanique, à la Catalogne dans le giron hispanique et à l’Écosse dans un environnement britannique, pour ne nommer que ceux-là.

Et ça se comprend. Face aux oppressions des uns sur les autres, au spectre de la menace – réelle ou perçue – à l’endroit d’une minorité bien définie, nous avons assisté à l’essor de groupes comme le féminisme, le syndicalisme et tous les autres voués à l’inclusion des genres et des ethnies, par exemple.

Affirmer notre différence

Poussons le raisonnement plus loin. La souveraineté du Québec serait-elle nuisible à la vigueur de la culture québécoise? Si nous nous affranchissions de notre statut minoritaire en devenant majoritaires dans un ensemble plus restreint, plus petit, si nos voisins devenaient des étrangers et si les sphères politiques, sociales, économiques et culturelles relevaient de notre seule volonté, sentirions-nous le besoin irrépressible de clamer notre différence?

Notre langue, notre musique, notre théâtre, notre cinéma et nos arts visuels, ne sont-ils pas nos remparts contre la puissance culturelle de l’Autre, voire nos leviers pour évacuer certaines frustrations, comme les hurlements lors de concerts québécois? Et si nous disposions de tous les outils politiques, imperméablement distincts de ceux des voisins, si notre regard ne portait pas plus loin que l’Abitibi à l’ouest, les Îles de La Madeleine à l’est et l’Estrie au sud, serions-nous portés à affirmer autant notre différence et à soutenir les véhicules culturels qui la transmettent?

Au fond, serait-ce possible que notre statut de nation minoritaire soit, bien malgré nous, notre meilleure assurance pour la vitalité et la pérennité de notre culture et de notre langue?

Photo courtoisie, Lyne Tétreault et Michel Gingras

Stéphane Corbin, Coach et Ex-gestionnaire