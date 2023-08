Golda: une leçon d’histoire artistique

Le réalisateur Guy Nattiv pose un regard artistique, voire parfois surréaliste, sur une Golda Meir brillamment incarnée par Helen Mirren.

Golda Meir, première ministre d’Israël de 1969 à 1974, était au pouvoir pendant la guerre du Kippour durant laquelle, du 6 au 24 octobre 1973, Israël s'est battu contre la Syrie et l’Égypte.

Témoignant devant une commission d’enquête sur la manière dont elle a agi – seule femme devant une rangée d’hommes remettant en question ses décisions stratégiques et militaires –, Golda raconte dans un flash-back ininterrompu. On la voit interagir avec Moshe Dayan (Rami Heuberger) – qui vomira d’horreur en allant constater la situation au front –, avec Zvi Zamir (Rotem Keinan), chef du Mossad, les services secrets israéliens, avec Ariel Sharon (Ohad Knoller) ou avec le secrétaire d’État de Nixon, Henry Kissinger (Liev Schreiber), qu’elle convainc d’aider son pays.

C’est à son assistante, Lou Kaddar (Camille Cottin), qu’elle ne cache rien de sa fragilité, de ses doutes, des ravages de son cancer, de la lourdeur des traitements qu’elle accepte, en tirant quelques bouffées de cigarette, avant d’aller remonter le moral des soldats israéliens dans la zone de combat.

Guy Nattiv ne se défend pas d’admirer Golda, figure encore contestée en Israël, mais estimée aux États-Unis, qu’il dépeint de manière humaine, utilisant des images d’archives non retouchées (c'est-à-dire montrant la véritable Golda Meir) pour illustrer certains moments. Le mix sonore impeccable d’inventivité mélange adroitement bruits quotidiens – les cigarettes sont d’ailleurs habilement exploitées – et cacophonie militaire – on remarque les pales d’un ventilateur devenant des pales d’hélicoptère sonores.

Helen Mirren est impeccable en Golda Meir et se fond dans son personnage, dont elle a adopté la démarche et la posture; seule la forme de ses yeux nous rappelle parfois qui elle est. On ne peut s’empêcher de comparer sa performance à celles de Judy Davis, en Golda jeune, et d’Ingrid Bergman, en Golda vieille, dans le remarquable téléfilm Une femme nommée Golda (1982); Bergman, qui souffrait d’un cancer au moment du tournage, avait refusé tout maquillage, n’acceptant qu’une perruque. Helen Mirren, rayonnante de santé et splendide lors de ses apparitions sur les tapis rouges, n’aurait pu être aussi convaincante sans l’ajout de prothèses et de maquillage.

Si l’on déplore la brièveté du long métrage qui, avec ses 100 min, tient pour acquis que l’on connaît la vie de Golda Meir, et quelques errements visuels (dont une unique insertion d’Helen Mirren dans des vidéos d’archives qui rompent le charme), il n’en demeure pas moins que ce Golda impressionne et que cette femme, par son courage, sa résilience et ses doutes, continue de nous captiver.

Note: 3,5 sur 5