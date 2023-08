Inconduite sexuelle dans le sport scolaire: un rapport note des lacunes au sujet des vérifications d’antécédents des entraîneurs qui mettent les jeunes à risque

Un rapport dévastateur commandé par Québec affirme qu’un nombre important d’entraîneurs évoluent dans le milieu scolaire sans que leurs antécédents judiciaires soient vérifiés, mettant à risque la sécurité des athlètes.

Le manque de sérieux dans la vérification des antécédents des entraîneurs représente même un «risque élevé», selon le rapport de la Direction des enquêtes du ministère de l’Éducation. Ce rapport a été commandé à la suite d’un reportage de l’émission JE sur l’entraîneur de basketball Danny Vincent.

On y apprend que la majorité des entraîneurs, notamment au basketball, ne sont pas affiliés à leur fédération, ce qui leur permet de côtoyer de jeunes athlètes mineurs sans même que leur passé judiciaire ne soit fouillé.

En novembre dernier, sept anciennes joueuses de basketball féminin dénonçaient les gestes d’abus physiques, de harcèlement psychologique et de violence verbale commis par leur ancien entraîneur Danny Vincent. Aucune accusation n’a été portée contre lui, même si des plaintes ont été déposées en 2012 à la police de Longueuil.

Très préoccupée par ces allégations, la ministre du Sport Isabelle Charest avait immédiatement demandé une enquête interministérielle regroupant son ministère, celui de l’Éducation et celui de l’Enseignement supérieur.

Parmi les six recommandations émises pour protéger les athlètes, on suggère que tout entraîneur fournisse à son employeur et aux fédérations sportives une déclaration «élargie» de ses antécédents judiciaires à l’embauche ainsi qu’à chaque trois ans.

Cette vérification élargie aurait dans le cas de Danny Vincent pu faire ressortir des éléments importants, dont l’existence d’un rapport du Service de police de Laval pour le visionnement de pornographie à connotation juvénile au Collège Montmorency en 2012. La même année, la police de Longueuil avait enquêté sur Danny Vincent, plusieurs témoins avaient été rencontrés, mais aucune accusation n’avait été déposée.

Le rapport fait état de «zones de vulnérabilité» dans le sport au Québec, et ce, «bien au-delà de la pratique du basketball et quel que soit le contexte de cette pratique, scolaire ou associatif.»

MANQUE DE COMMUNICATION

Le manque de communication entre les fédérations, les organismes comme le RSEQ et le milieu scolaire laisse énormément de liberté aux entraîneurs.

«Un entraîneur non affilié en milieu scolaire pourrait entraîner dans plusieurs écoles, commettre une inconduite dans une école et poursuivre ses activités dans les autres milieux sans que ceux-ci en soient informés», peut-on lire.

C’est ce qui est arrivé dans le cas de l’ex-entraîneur Danny Vincent, qui a pu entraîner de jeunes athlètes pendant 30 ans dans différents établissements de la province et ailleurs au Canada malgré les plaintes à son endroit.

On mentionne aussi qu’un entraîneur peut passer d’un sport connexe à l’autre sans encombre, par exemple du cheerleading à la gymnastique, puisque les fédérations n’échangent aucune information entre elles quant aux sanctions émises.

La confidentialité qui entoure les sanctions disciplinaires fait aussi partie intégrante du problème selon la Direction des enquêtes, qui recommande de mettre en place un registre accessible regroupant les informations pertinentes sur les entraîneurs, les arbitres et les participants de «tous les sports» au Québec.

Le Ministère mal informé

Le Ministère n’a pas une connaissance suffisante du milieu sportif québécois, et cela l’empêche de bien encadrer ses activités selon le rapport, qui fait aussi état d’un manque d’emprise à plusieurs niveaux pour apporter des changements concrets sur le terrain.

Le rapport recommande aussi une meilleure collaboration avec le milieu scientifique et universitaire, qui recueille des données importantes quant à la sécurité des athlètes dans le sport.

Une loi qui manque de mordant

La Loi sur la sécurité dans les sports n’offre pas assez de pouvoir d’enquête quand vient le temps de se pencher sur les cas d’entraîneurs abuseurs. Le Ministère ne peut pas obliger un organisme, par exemple le RSEQ ou une fédération, à collaborer à l’enquête: tout repose sur le bon vouloir des instances visées. Le rapport recommande de doter la loi de «leviers de vérification, d’inspection et d’enquête appropriés».

Porter plainte: pas si facile

Un athlète peut porter plainte contre son entraîneur via différents canaux, ce qui serait «potentiellement contre-productif» et offrirait des «résultats variables».

Le rapport souligne que l’indépendance même du processus devient plus fragile quand la plainte est déposée à l’école, puisque l’établissement doit analyser son propre travail et ses employés.

Dans le cas de la plateforme en ligne Je porte plainte, de l’Officier des plaintes, sa politique ne s’applique pas aux entraîneurs non affiliés à une fédération sportive ni aux entraîneurs de ligues civiles.

