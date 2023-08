Japon: un docteur s’enlève la vie après 200 heures supplémentaires en un mois

La famille d’un médecin japonais de 26 ans plaide en faveur d’un changement de culture dans le pays du Soleil levant après que le jeune homme s’est enlevé la vie, épuisé par 200 heures supplémentaires réalisées en un mois.

Takashima Shingo était médecin résident à l’hôpital de la ville de Kobe lorsqu'il s'est suicidé en mai dernier, a rapporté la chaîne publique japonaise NHK.

D’après les avocats de la famille, le docteur aurait travaillé plus de 207 heures supplémentaires le mois précédant son décès et n’avait pas pris une seule journée de congé en trois mois.

Le centre hospitalier Konan Medical Center a toutefois nié ces allégations, même si l'organisme gouvernemental d'inspection du travail avait jugé en juin dernier que sa mort était un incident lié au travail.

Selon sa mère Junko Takashima, le jeune homme avait expliqué peu de temps avant sa mort que «c’était trop dur» et que «personne ne l’aiderait».

«Personne ne s'occupe de moi, n'a-t-il cessé de me répéter. Je pense que l'environnement l'a poussé à bout», a-t-elle souligné en point de presse.

Le Japon lutterait depuis plusieurs années comme cette culture du surmenage, particulièrement dans le domaine de la santé. Le «karoshi», ou «mort par surmenage», a forcé l’adoption d’une législation qui vise à prévenir les décès liés aux heures supplémentaires excessives.

«Mon fils ne deviendra pas un bon médecin, il ne pourra pas non plus sauver des patients et contribuer à la société», a mentionné Junko Takashima. «Cependant, j'espère sincèrement que l'environnement de travail des médecins sera amélioré afin que la même chose ne se reproduise plus à l'avenir.»