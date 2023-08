Jean-Claude Van Damme lance un jeu pour aider la SPCA de Montréal

L’acteur de films d’arts martiaux – particulièrement connu pour ses répliques légendaires – Jean-Claude Van Damme a lancé un nouveau jeu mobile dont les profits iront à des associations de sauvetage d’animaux, comme la SPCA de Montréal.

Avec «VAN DAMME – Dawn of the Chihuahuas», les joueurs pourront s’amuser à sauver des chiens en détresse, tout en permettant de collecter des fonds pour les associations qui viennent en aide aux animaux abandonnés.

«Je suis ravi de participer à ce formidable jeu d’aventure et de soutenir une cause qui me tient à cœur – la cause animale», a déclaré Jean-Claude Van Damme lors du lancement jeudi à Genève.

La Société protection des animaux (SPCA) de Montréal sera le premier organisme à bénéficier de cette aide grâce à la vente d’accessoires cosmétiques dans le jeu.

«Cette manière novatrice de collecter des fonds pour notre organisme est le fruit d’une collaboration de plus d’un an entre la SPCA de Montréal, AwareCorp Studios et Jean-Claude Van Damme», a expliqué Laurence Massé, directrice du développement philanthropique et des communications de la SPCA de Montréal.

Selon elle, le concepteur du jeu a pensé à créer un refuge aux allures de parc d’attractions après avoir passé les ports de la SPCA de Montréal.

Le jeu a été lancé jeudi sur iOS et Android et peut être téléchargé gratuitement à partir de l'App Store, de Google Play et de Huawei AppGallery.