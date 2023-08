La Formation continue : un soutien sur mesure

Les programmes et les cours de la Formation continue du Cégep de Lanaudière ont été spécialement conçus pour répondre aux défis actuels du marché du travail.

Offerts à Joliette, Repentigny et Terrebonne, ils sont adaptés aux besoins des professionnels qui retournent aux études, des entreprises et des organisations.

Les secteurs clés

Parmi les programmes spécialisés, vous trouverez la domotique agricole, la cybersécurité, l’électronique et l’automatisation, la gestion des ressources humaines, l’éducation et les services sociaux, l’administration ou la gestion de projets. À ces formations qualifiantes s’ajoutent des services-conseils proposés aux entreprises dans le but d’optimiser leur productivité et leur efficacité à l’ère de l’économie durable.

Votre avenir sur papier

Que vous songiez à vous perfectionner, à une reconversion de carrière ou à faire reconnaître vos acquis, vous serez encouragés à développer votre plein potentiel afin d’atteindre vos objectifs aussi exigeants soient-ils, à court et à long terme. Vous pouvez ainsi vous attendre à décrocher une Certification collégiale, une Attestation d’études collégiales (AEC) ainsi qu’une Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), mais surtout, à obtenir un diplôme qui va vous ouvrir grand les portes.

À votre rythme

Vous souhaitez approfondir vos connaissances pour votre satisfaction personnelle? Même si elles ne mènent pas à des diplômes officiels, des formations sont aussi offertes en ligne, à temps plein ou partiel pour vous permettre de développer vos compétences dans des domaines comme la bureautique et le dessin assisté par ordinateur.

Transformez les défis en opportunités grâce à une formation de qualité qui va vous mener vers l’emploi de votre choix!