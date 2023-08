La Norvège va donner des avions F-16 à l'Ukraine

La Norvège va donner des avions de combat F-16 à l'Ukraine, ont annoncé jeudi trois médias norvégiens sans citer de source, ce qui ferait du royaume scandinave le troisième pays à s'engager à livrer de tels appareils à Kyïv.

• À lire aussi: Russie: les partisans de Wagner «orphelins» de Prigojine

• À lire aussi: Prigojine: l'Ukraine assure ne pas être impliquée et sous-entend une responsabilité du Kremlin

• À lire aussi: L'Ukraine dit avoir mené une opération commando et hissé un drapeau ukrainien en Crimée

Ni le nombre ni la date de livraison éventuelle de ces avions n'ont été précisés.

Contacté par l'AFP, le ministère norvégien de la Défense n'a, par la voie d'une porte-parole, voulu "ni confirmer ni démentir" cette information.

Celle-ci émerge au moment où le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre effectue une visite surprise à Kyïv ce jeudi, jour de la fête de l'Indépendance en Ukraine.

A cette occasion, Oslo a promis des missiles antiaériens Iris-T, des équipements de déminage et une aide de 1,5 milliard de couronnes (130 millions d'euros) pour l'achat de gaz et d'électricité cet hiver.

Mais rien n'a été dit à ce stade sur la fourniture éventuelle d'avions de chasse. Un point de presse avec M. Støre est prévu plus tard dans la journée.

Sur les 57 F-16 norvégiens officiellement offerts à la vente, 32 ont déjà été vendus à la Roumanie et 12 autres ont été cédés au groupe privé américain Draken International sans être encore livrés.

Si les informations des chaînes NRK et TV2 et du journal Aftenposten devaient être confirmées, la Norvège deviendrait le troisième pays à s'engager à fournir des F-16 à l'Ukraine après les Pays-Bas et le Danemark.

Copenhague a promis 19 appareils tandis que La Haye devrait fournir, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, 42 exemplaires.