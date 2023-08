L’anglicisation? On s’en fout! Et Legault le sait

Laval s’anglicise, comme le disait notre confrère Joseph Facal... mais on s’en fout! Voilà ce qu’il faut savoir.

Montréal est anglicisée au maximum... et on s’en fout. Paris aussi s’anglicise, font remarquer les résignés.

«L’anglais progresse au Québec, le français régresse en Ontario», apprenait-on dans ce Journal. Mais on s’en fout!

Les spectacles qu’on nous offre en plein air nous imposent le plus souvent l’anglicisation... et on aime ça!

À Trois-Rivières – y a-t-il une ville plus francophone? –, on anglicise même l'affichage lorsqu’un commerçant décide de faire un «exhibit»... et on s’en fout! Oh! Ça rouspète un peu. Mais ce PoutineFest avec affichage in english a régalé une foule de colonisés qui s’en foutent.

À Gatineau, ça fait des années que l’on parle d’anglicisation... et on s’en fout.

En Estrie? Idem!

Silence sur la langue

L’Office de la langue française est tout simplement paralysé par la décision politique du gouvernement de la CAQ d’imposer qu’on se taise... et on s’en fout!

On donne des millions, par contre, à Dawson, à Concordia et à McGill... mais on s’en fout également.

Après tout, ce n’est pas notre argent, semblent se dire les naïfs.

Avez-vous déjà entendu votre premier ministre exprimer son angoisse au nom de son peuple qu’il aime tant et qui l’a élu? Non, car il sait qu’on s’en fout.

Avez-vous déjà entendu le ministre responsable de la loi 101, Jean-François Roberge, nous annoncer par exemple un espoir quelconque quant à la réforme de la loi linguistique? Évidemment que non!

Laisser braire

La politique de Legault, c’est tout simplement de laisser faire et de laisser braire.

C’est une politique qui favorise finalement le goût et l’appétit grandissant de ceux qui souhaitent déjà séparer Montréal (et pourquoi pas Laval aussi?) du reste du Québec.

Mais Legault a l’instinct du pouvoir. Il sait ressentir les préoccupations de son électorat. Et son sixième sens lui a fait comprendre que l’anglicisation, l’électorat s’en balance!