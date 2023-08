Langue française: les ravages du colonialisme mental

Ma chronique sur l’anglicisation de Laval a suscité des réactions illustrant qu’un de nos ennemis les plus sournois, c’est l’état d’esprit de beaucoup parmi nous.

En voici quelques-unes, accompagnées de mes commentaires.

«À force de lire des chroniques et des commentaires anti-immigration de la part des médias francophones, ils se sentent mieux accueillis par la communauté anglophone».

Critiquer la politique fédérale d’immigration serait une attaque contre les immigrants?!? Tout est toujours notre faute, toujours!

Niaiseries

«Ce serait utopique de croire qu'une loi pourrait désigner une quelconque langue comme étant une langue commune à être utilisée partout, en tout temps, en toutes circonstances, par tous et entre tous».

Qui demande cela? Il s’agit plutôt de faire en sorte que le français soit la langue prédominante de la vie publique, ce qui est impossible si elle recule à la maison, au travail, à l’école et dans l’affichage.

Un lecteur écrit très justement: «Quand la nation est en danger, un gouvernement normal déclarerait l'état d'urgence, plutôt que de distribuer du Sominex (loi 96)».

Un autre répond: «Je ne comprends pas le mot Sominex, voilà pourquoi le français est si difficile à apprendre».

Quand on ne déduit pas que le Sominex est un somnifère ou qu’on ne fait même pas un effort pour aller voir...

De toute façon, tant que les immigrants arriveront dans un Canada où la majorité est anglophone, quel intérêt ont-ils, sauf exception, à se joindre à une minorité?

L’indépendance est la seule solution durable, mais évidemment, elle demande un minimum de courage.

Ma collègue Sophie Durocher, elle, déplorait l’anglicisation effrénée des bannières commerciales à Paris, même si, évidemment, les Français ne sont pas une minorité menacée comme nous.

Un lecteur lui écrit: «Tendance mondiale oblige, madame, faut arrêter d'être plus catholique que le pape. Si on ne peut la battre, on s'y joint!».

L’anglicisation, tendance mondiale? Faudrait voyager au lieu de placoter dans le sous-sol.

En Chine, au Japon, au Brésil, ailleurs, les affaires se font dans la langue du pays.

«C'est le progrès de la langue, comme les anglos qui utilisent les mots français pour certaines choses».

Pardon? Quelqu’un a-t-il vu une progression de l’affichage commercial en français au Canada anglais?

«Où est le problème????????», demande un autre.

Celui-là est perdu à jamais.

Dans ces réactions, on trouve toute la substance du colonialisme mental: négation du réel, rationalisation pitoyable, complexe d’infériorité, dénigrement de soi et recherche tacite de l’approbation du dominant.

À genoux

Pierre Bourgault disait jadis que certains des nôtres se sont tellement habitués à recevoir du mépris et des coups de pied au cul qu’ils ont besoin de leur dose quotidienne pour trouver normale leur situation.

«Peuple à genoux, attends ta délivrance!»

Vous reconnaissez cet extrait du Minuit, chrétiens, un des plus célèbres cantiques de Noël.

Certains des nôtres, agenouillés, n’attendent plus la délivrance.

Ils ont consenti à la soumission.