Les Canadiens réclament de sécuriser l’Arctique

Un récent sondage réalisé par Ipso est à la fois révélateur et rassurant sur la façon dont les Canadiens perçoivent la sécurité dans l'Arctique.

De plus en plus, les Canadiens considèrent l'Arctique comme une zone d'intérêt clé à surveiller et à défendre. Plus de huit Canadiens sur dix (83%) souhaitent que les Forces armées canadiennes surveillent tous ceux qui empruntent le passage du Nord-Ouest, qui traverse les eaux internes canadiennes. Les Canadiens sont également favorables à une présence accrue dans le Nord: 73% d'entre eux sont d'accord pour que davantage de bases militaires soient construites dans le Grand Nord pour protéger les territoires arctiques du Canada et la moitié (51%) sont favorables à ce que le Canada acquière des sous-marins nucléaires pour défendre la région.

Le rapport de novembre 2022 du Vérificateur général du Canada sur la surveillance des eaux arctiques et les rapports de 2023 des comités permanents de la Défense nationale du Sénat et de la Chambre des communes déplorent la performance du gouvernement en matière de sécurité nationale de l'Arctique canadien, et ce, à l’heure où la situation géopolitique devient de plus en plus complexe et dangereuse.

Resolute Bay

La disparition des glaces accroît l'accès à l'archipel. Depuis plusieurs années, je préconise le développement de Resolute Bay comme centre de sécurité dans l'Arctique permettant à tous les ministères fédéraux de s'acquitter de leurs responsabilités nationales. Resolute Bay se trouve au centre de l'archipel arctique et sur la plupart des routes de transit possibles du passage du Nord-Ouest.

Resolute Bay constituerait une base d'opérations essentielle pour les Forces canadiennes, la Garde côtière canadienne, Pêches et Océans, l'Agence canadienne de sécurité frontalière, les Services hydrographiques et les Ressources naturelles, pour n'en nommer que quelques-uns. Les installations actuelles constituent une base solide sur laquelle développer Resolute Bay en tant que centre de sécurité tout en générant des opportunités d'affaires et d'emploi pour les entreprises inuites et les Nunavummiut.

Le tourisme augmente avec la disparition des glaces, offrant diverses opportunités commerciales telles que le soutien à l'industrie croissante des croisières. La pose prévue de câbles à fibres optiques à travers le passage du Nord-Ouest permettrait de créer une ferme de téléchargement de satellites similaire à celle de la Suède et potentiellement même un centre de données. Tous les services fédéraux bénéficieraient d’infrastructures modernes, notamment en matière de sciences, de recherche et de sauvetage et d’intervention environnementale.

Recommandations

Comme je l'ai suggéré lors de la réunion du Conseil consultatif maritime canadien, région des Prairies et du Nord, à Québec, le 11 mai 2023, si le Canada souhaite sérieusement améliorer sa connaissance du domaine maritime de l'Arctique, l'un des moyens simples et peu coûteux d'y parvenir est d'augmenter le nombre de navires qui sont tenus de se présenter au Règlement sur les zones de services de trafic maritime du Nord canadien, mieux connu sous le nom de NORDREG, et de les obliger à émettre continuellement sur le système d’identification automatique lorsqu'ils se trouvent dans les eaux canadiennes. Comme cela ne nécessiterait qu'une modification réglementaire, cela pourrait se faire simplement et rapidement sous l'autorité du ministre.

J'ai également recommandé dans un article récent du magazine Vanguard que le système radar à ondes de surface à haute fréquence développé au Canada, qui a été installé et testé en Nouvelle-Écosse il y a des années, soit déployé pour surveiller en permanence le trafic maritime aux points d'étranglement de l'archipel arctique. Les données fournies par Maerospace de Waterloo, en Ontario, aideraient grandement le Centre des opérations de sécurité maritime d'Halifax à identifier les navires qui ne respectent pas la réglementation et à les empêcher d'entrer dans nos eaux.

Enfin, compte tenu du coût des sous-marins nucléaires, de notre système d'approvisionnement politisé et défaillant et du fait que le Canada n'a même pas été invité à se joindre à un effort britannique, américain et australien visant à partager la technologie des sous-marins nucléaires, j'ai recommandé l'utilisation de drones sous-marins comme l’Explorateur de International Submarine Engineering de la Colombie-Britannique pour surveiller de façon autonome, sous la glace, les points d'entrée vulnérables de nos eaux internes arctiques ainsi que leurs approches.

L’investissement dans le développement de Resolute Bay pourrait servir à financer notre maigre 1,3% du PIB consacré à la défense et à améliorer notre position auprès de nos alliés. À l’échelle internationale, la réputation du Canada en matière de sécurité nationale est que le Canada est un parasite qui n’assure pas sa juste part de défense. En ce qui concerne l’Arctique, je laisserai les recommandations que j’ai formulées répondre à la plupart des préoccupations soulevées par nos citoyens dans le cadre du sondage Ipso. Pour sécuriser l’Arctique, nous avons besoin d’un champion et d’un leader. Je sais où j'en suis. Je vous laisse juger.

J'espère sincèrement que le ministre de la Défense nationale Blair poursuivra les efforts que reconnaît la ministre de la Défense nationale Anand.

– Colonel (retraité) Pierre Leblanc, ancien commandant des Forces armées canadiennes dans l'Arctique et président d'Arctic Security Consultants