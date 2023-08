Les Sabres peuvent remporter la coupe Stanley, croit Owen Power

Après être passés à un point d’une participation aux séries l’an dernier, les Sabres de Buffalo amorceront la saison 2023-2024 avec confiance. Owen Power, lui, voit grand.

En entrevue mercredi avec le site NHL.com, le jeune défenseur a assuré que son équipe possède les outils requis pour se hisser au sommet du circuit Bettman. L’Ontarien de 20 ans a le droit de rêver, mais il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Après tout, les Sabres n’ont pas participé aux éliminatoires depuis 12 ans.

«Je crois honnêtement que nous pouvons viser la coupe. Donc, c’est l’attitude que tout le monde a et l’attitude que nous devons avoir, a-t-il lancé. Ça commence en s’améliorant tous les jours et ainsi, nous serons en bonne position à la fin de la prochaine saison.»

La confiance peut être une lame à double tranchant, mais il faut reconnaître que Buffalo montre un visage nouveau. Les jeunes Power, Rasmus Dahlin, Dylan Cozens et Tage Thompson gagnent en maturité rapidement, mais cette expérience en éliminatoires leur manque toujours.

Les Sabres font également partie de la section Atlantique, réputée pour être l’une des plus féroces. Pour accéder aux séries, il faudra détrôner des équipes comme les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto, le Lightning de Tampa Bay ou encore les Panthers de la Floride.

«Ce sera amusant, a assuré Power. Chaque fois que tu as l’occasion de jouer contre les meilleures équipes de la ligue et de te battre pour une place en séries, c’est amusant. Je suis excité et je sais que toute l’équipe l’est aussi vis-à-vis ce défi.»

Un modèle devant lui

À sa première saison, le premier choix du repêchage de 2021 a très bien fait avec une récolte de 35 points et un différentiel de +10. Il n’a été devancé que par Matty Beniers et Stuart Skinner dans la course au trophée Calder.

On pourrait bien voir Power emprunter une courbe de progression semblable à celle de Dahlin, un autre arrière sélectionné au premier rang. Le Suédois de 23 ans a confirmé sa place parmi les meilleurs de sa profession et sert d’exemple pour ses coéquipiers malgré son jeune âge.

«Ç’a été génial, a dit Power de sa collaboration avec Dahlin. Il est quelqu’un que j’ai pu observer et tenter de copier pour ajouter des armes à mon arsenal. Je suis chanceux d’avoir un gars comme lui qui a traversé les mêmes choses, peu de temps avant moi.»

À sa cinquième campagne dans la Ligue nationale, Dahlin a terminé à égalité au cinquième échelon des meilleurs pointeurs chez les défenseurs, avec 73 points.