Lionel Messi a un garde du corps qui le suit même sur le terrain

Pour éviter qu’il n’arrive aucun pépin à sa grande vedette Lionel Messi, le président de l’Inter Miami CF, David Beckham, a engagé un garde du corps qui le suit absolument partout.

Cet homme, Yassine Chueko, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux depuis que des vidéos l’ont montré en bordure de terrain. Il ne quitte jamais des yeux l’Argentin, restant à l’affut de toute tentative d’intrusion, et ce, même pendant l’action.

Dans un match de la Leagues Cup face à l’Union de Philadelphie, le 15 août, il a d’ailleurs été possible de voir Chueko empêcher un partisan qui venait de sauter sur la pelouse de s’approcher de Messi.

Selon le magazine «Sports Illustrated», c’est Beckham lui-même qui aurait recommandé cette mesure. Chueko protège également le numéro 10 avant et après les matchs et lors des sorties en public avec sa famille.

Le quotidien «La Nacion» a découvert que ce garde du corps est un ancien soldat Navy SEAL américain et qu’il a servi en Irak et en Afghanistan. Chueko est aussi un spécialiste des arts martiaux et de boxe.

Omniprésent sur le terrain avec déjà 10 buts et trois passes décisives en seulement huit matchs pour l’Inter Miami, Messi devrait continuer de faire déplacer les foules. Tentez d’ouvrir l’œil pour repérer Chueko à la prochaine rencontre des «Herons», samedi contre les Red Bulls de New York.