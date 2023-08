Loi sur les nouvelles : pas d’argent avant au moins 2025 pour les médias

Le CRTC mènera ses premières consultations publiques à l’automne concernant l’application de la Loi sur les nouvelles, mais les négociations entre les médias et les géants du web n’auront pas lieu avant la fin de 2024.

Ainsi, si Meta (Facebook et Instagram) et Google acceptent de se conformer aux futures exigences financières, les médias ayant négocié des ententes avec ces géants ne verront pas la couleur de leur argent avant au moins 2025.

Responsable de l’application de la nouvelle loi, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a dévoilé jeudi son plan pour la prochaine année et demie.

La Loi sur les nouvelles en ligne, adoptée en juin, force ces deux multinationales américaines à verser des compensations pour les médias reconnus, petits ou grands, après plus d’une décennie à avoir siphonné leur marché publicitaire et mené à des centaines de fermetures et des milliers de mises à pied.

Les consultations publiques de l’automne porteront sur les étapes , comme sur le code de conduite à respecter pour les négociations ou encore la procédure d’admissibilité pour les organes de presse.

Le CRTC prévoit aussi, dès l’automne, l’embauche d’un vérificateur indépendant qui se chargera de faire rapport annuellement sur l’impact de la loi sur le marché des nouvelles.

L’été 2024 sera l’occasion de poser d’importants jalons de la Loi : c’est à ce moment que l’organisme fédéral prévoit publier le code de conduite des parties pour les négociations et recrutera les arbitres qui seront responsables de les superviser.

C’est aussi à ce moment qu’il examinera les demandes d’admissibilité des organes de presse qui pourront se qualifier au financement.

Il est possible que Meta ne prenne pas part aux négociations étant donné le blocage des nouvelles mis en œuvre au courant de l’été. Cette stratégie est une manière pour la multinationale pilotée par Mark Zuckerberg de se «conformer» à la loi, selon ses mots.

En cessant la publication de contenu journalistique sur ses plateformes, Meta évite le versement de redevances à l’industrie journalistique canadienne. Aux dernières nouvelles, la multinationale a cessé de discuter avec Ottawa, contrairement à Google.