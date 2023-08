Mort de Prigojine: Poutine de plus en plus sanguinaire et infréquentable

Evgueni Prigojine serait décédé hier lorsque l’avion qui le transportait, avec une dizaine de personnes, s’est écrasé. Un conseil à ceux qui veulent se débarrasser d’un dictateur : si vous levez la main sur un dictateur, ne le manquez pas. Parce que lui ne vous manquera pas. Prigojine s’était engagé fin juin dans ce qui avait toutes les appa-rences d’un coup d’État raté.

Sa vie semblait ne tenir qu’à un fil, bien que le groupe Wagner qu’il dirigeait fût encore très actif, notamment en Afrique. L’élimination de Prigojine pourrait s’inscrire dans la vaste campagne que Poutine a entreprise pour raffermir son pouvoir. À n’en pas douter, la suppression de Prigojine servira d’exemple, s’il est bien mort. Mais l’image de Poutine en ressort ternie.

1) Est-il certain que Prigojine est décédé ?

L’opacité de la politique russe est telle qu’on ne peut être certain de rien.

Cependant, l’annonce par l’agence de presse TASS de son nom sur la liste des passagers de l’avion qui s’est écrasé, suivie de la confirmation de l’administration de l’aviation civile russe et du groupe Wagner lui-même laisse peu de doute sur sa mort.

Il pourrait cependant ne pas être décédé dans cet écrasement d’avion, puisqu’il avait disparu de la circulation depuis quelque temps (en dépit de vidéos supposément récents). Étant donné la nature du régime russe, il est possible de formuler l’hypothèse que Prigojine aurait été secrètement arrêté et qu’il serait mort à la suite de tortures en prison.

Poutine a malheureusement l’habitude de faire disparaître ses opposants, puis de maquiller leur assassinat en divers accidents : chutes, drames familiaux, empoisonnements, etc.

2) Le groupe Wagner survivra-t-il à la disparition de Prigojine ?

L’avenir du groupe de mercenaires est incertain. Poutine avait voulu envoyer Prigojine et une partie de son armée de malfrats en Biélorussie, mais le dictateur biélorusse semblait peu enthousiaste à accueillir sur son territoire des mercenaires familiers de coups d’État. De plus, Poutine dispose d’autres groupes de mercenaires pour faire son sale boulot. Ainsi, de puissantes compagnies d’État comme Gazprom disposeraient d’armées privées. Même l’Église orthodoxe russe finance son propre groupe de mercenaires en Ukraine, les Frères orthodoxes. Il est probable que, comme le voulait Poutine depuis plusieurs mois, le groupe Wagner soit intégré à l’armée régulière. Les mercenaires de Wagner pourraient bien y servir de chair à canon.

3) Quelle est la stratégie de Poutine ?

Les récents limogeages dans l’armée et les décès de personnalités importantes, en particulier parmi les oligarques, montrent la volonté de Poutine de régner par la terreur dans les cercles de dirigeants. Prigojine, en plus de diriger le groupe Wagner, régnait aussi sur un vaste empire de plusieurs centaines d’entreprises. Parallèlement, Poutine multiplie depuis quelques semaines les sorties publiques. Il cherche ainsi à regagner l’appui de la population russe.

4) Quel message envoie la mort présumée de Prigojine ?

La mort de Prigojine a été accueillie dans l’opinion publique mondiale comme une fatalité. Elle consacre symboliquement l’image de dictateur sanguinaire de Poutine. Poutine se retrouve ainsi de plus en plus isolé au sein même de l’appareil dirigeant russe. Dans le reste du monde, il fait irrémédiablement partie des dirigeants infréquentables qui ont du sang sur les mains. Même les autres dictateurs hésiteront de plus en plus à le rencontrer.