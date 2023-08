COVID-19: des experts recommandent à nouveau le port du masque

Des experts américains recommandent aux personnes qui sont à risque de subir des complications liées à la COVID-19 de porter un masque N95 en public «au moins jusqu’à ce que les chiffres se remettent à descendre».

La montée des cas du variant BA.2.86 inquiète particulièrement en raison de son «niveau élevé de mutation», rapporte CNN, alors que le nombre d'hospitalisations est en augmentation, tant aux États-Unis qu'au Québec.

«Si vous êtes un aidant naturel ou quelqu’un qui est à risque de subir des complications à la suite d’une infection, je pense que vous devriez considérer de porter un masque dans les endroits publics», affirme le Dr Jonathan Reiner de l’école de médecine de l’Université George Washington en entrevue à CNN.

Les groupes à risque comprennent les personnes étant atteintes de diabète, de cancer, de maladies chroniques du foie, des reins ou respiratoires, du VIH, qui sont immunosupprimées ou qui ont un historique de maladies du cœur, de démences, d’accident vasculaire cérébral et de santé mentale.

Selon M. Reiner, même le président américain devrait prendre des précautions.

«Au moins jusqu’à ce que les chiffres se remettent à redescendre, il serait approprié pour le président Biden [...] de porter un masque dans les foules», dit-il.

Le variant BA.2.86, un sous-variant d’Omicron, comprend 33 mutations.

«Ça n’augure pas bien en termes de l’évolution continue du virus, indique le cardiologiste à l’Institut de recherche Scripps, Dr Eric Topol. Il continue de trouver de nouvelles façons de mettre au défi les humains, d’en infecter des nouveaux et d’en réinfecter plusieurs sans relâche.»

Au Québec, le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 est en hausse depuis le début du mois d’août et atteint 637.

Le gouvernement du Québec recommande sur son site internet le port du masque pour les personnes âgées de 60 ans et plus, immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes ayant des maladies respiratoires, les personnes vulnérables et dans les lieux achalandés.